Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI5*) vom 06. bis 09. Oktober in St Tropez - Grimaud/FRA



Großer Preis

1. Laurent Goffinet (FRA) mit Atome des Etisses; 0/0/39,34

2. Marc Dilasser (FRA) mit Arioto du Gevres; 0/0/39,39

3. Dominique Hendrickx (BEL) mit Floris TN; 0/0/39,46

4. Christian Ahlmann (Marl) mit Mandato van de Neerheide; 0/0/39,53 Weitere Informationen unter: https://jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr/ Internationales Springturnier (CSI4*-W) vom 06. bis 09. Oktober in Tetouan/MAR



Großer Preis

1. Abdelkebir Ouaddar (MAR) mit Istanbull V.H. Ooievaarshof; 0/0/45,80

2. Niklaus Schurtenberger (SUI) mit Quincassi; 0/0/47,32

3. Simon Delestre (FRA) mit I Amelusina R 51; 0/0/47,35

…

5. Rene Dittmer (Stade) mit Luigi van de Nethe; 0/0/49,44 Weitere Informationen unter: www.mrt.ma Internationales Springturnier (CSI3*) vom 04. bis 09. Oktober in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Alexa Stais (CYP) mit Urhelia Lutterbach; 0/0/42,86

2. Michael Hughes (USA) mit Melodie-K van’T Kattenheye; 0/0/44,23

3. Jason Foley (IRL) mit Rockwell RC; 0/0/44,46

…

7. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Nottfeld) mit Chaka Chaka 3; 0/4/43,35 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-L) vom 05. bis 09. Oktober in Boekelo/NED



Nationenpreiswertung (Endstand)

1. Deutschland; 450

2. Italien; 415

3. Schweden; 375



Nationenpreis

1. Großbritannien; 95,7

2. Neuseeland; 101,9

3. Frankreich; 110,1

4. Deutschland; 123,6 (Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Roseveel/Emma Brüssau (Schriesheim) mit Dark Desire GS/Libussa Lübbecke (Wingst) mit Darcy F/Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Luthien 3)



CCIO4*-L

1. Tim Price (NZL) mit Happy Boy; 25,6 (Dressur 25,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Tom McEwen (GBR) mit JL Dublin; 25,6 (25,6/0/0)

3. Laura Collett (GBR) mit Dacapo; 25,9 (21,69/0/4)

…

9. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Rosvell; 32,9 (28,9/0/4) Weitere Informationen unter: www.military-boekelo.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L/2*-S) vom 05. bis 09. Oktober in Saint Quentin/FRA



CCI2*-L

1. Faustine Lasmoles (FRA) mit Corleone Tops; 29,2 (Dressur 29,2/Gelände 0/Springen 0)

2. Thibaut Vallette (FRA) mit Edelweis Pompadour AA; 30,09 (30,0/0/0)

3. Ugo Provasi (FRA) mit Gueule Damour de Peou; 31,1 (31,1/0/0)

…

8. Sandra Simon (Deutschland) mit Haskar del Chapulin; 33,8 (29,8/0/4)



CCI2*-S

1. Maartje Siemons (NED) mit Harly; 24,8 (Dressur 24,8/Springen 0/Gelände 0)

2. Amaury Choplain (FRA) mit Doisy Daene D’Epte AA; 27,3 (27,3/0/0)

3. Mayda Skye Seibert (Rödermark) mit NZB Port Royal; 29,0 (29,0/0/0)0 Weitere Informationen unter: www.sqy-equitation.fr