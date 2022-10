Baden-Baden. Die Rennbahn in Iffezheim nahe Baden-Baden war und bleibt auch weiter ein Begriff, auch wenn sich der Turf vor allem in diesen Zeiten mehr als schwer tut. An diesem Wochenende ist dennoch wieder Renntag in Baden-Baden. Klein, aber fein: Die traditionsreiche Kurstadt Baden-Baden ist auch für Pferdefreunde seit mehr als eineinhalb Jahrhunderten ein begehrtes Ziel. Mit elf Renntagen allein in diesem Jahr bleibt die Galopprennbahn in Iffezheim weiter einer der wichtigsten Orte im deutschen Pferderennkalender entwickelt. Im Gegensatz zu den vielen anderen Rennbahnen ist Baden-Baden dabei nicht nur für Anhänger des Sports, sondern auch für Trainer und Besitzer besonders interessant, die regelmäßig zum Sales & Racing Festival erwartet werden. Zum Auftakt des prestigereichen Ereignisses vom 14. bis 16. Oktober 2022 wird das höchstdotierte Auktionsrennen in Deutschland ausgetragen. Die sich über zwei Tage erstreckende Auktion bildet anschließend den krönenden Herbstabschluss des Rennjahres. Die Kür der Winterkönigin gilt dann zugleich als Vorbereitung auf den Stutenjahrgang 2023. Anders als in den Vorjahren ist allerdings mit dem Festival die Rennsaison noch nicht gelaufen. Erstmals wird am 3. Dezember ein Winterzauber-Renntag in vorweihnachtlicher Atmosphäre angeboten. Der kostenlose Eintritt ist dabei ein extra Schmankerl für altbekannte und neue Besucher, die an dem Sonnabend edle Rösser, spannende Rennen und den Reiz von Sportwetten live erleben können. Dem Interesse am Zocken in seinen diversen Formen hat Baden-Baden nicht nur die Galopprennbahn, sondern überhaupt seinen internationalen Ruf als Kur- und Kulturstadt zu verdanken. Der fing mit dem europäischen Adel an, der vor allem im 18. und 19. Jahrhundert damit begann, zwecks Erholung und Vergnügen im Sommer über den Kontinent zu reisen. Baden-Baden mit seinen Heilquellen stand schon bald mit auf der Liste der begehrten Ziele. Doch die noblen Gäste mochten sich zwar tagsüber mit Bädern und frischer Luft begnügen, abends standen andere Ansprüche im Vordergrund. Musik, Tanz und vor allem elegante Kartenspiele und das begehrte Kesselspiel Roulette machten in Baden-Baden das Kurhaus ab Anfang des 19. Jahrhunderts zum Mittelpunkt des gesellschaftlichen Treibens. Dass die Stadt und das von Schloss Versailles inspirierte und zu Recht als architektonisches Schmuckstück geltende Kurhaus sich inmitten der europäischen Konkurrenz behaupten konnte, ist unter anderem der Familie Bénazet zuzuschreiben, die auch dem Pferderennsport in Baden-Baden den Weg ebnete. Nachdem nämlich in Frankreich das Glücksspiel vorübergehend verboten wurde, begann dort ein Exodus der Casinochefs. Frankreichs Verlust war Baden-Badens Gewinn, als Jaques Bénazet im Jahr 1838 die Einrichtung am Fuße des Schwarzwaldes übernahm. Er kannte seine Klientel, die mittlerweile neben Blaublütern auch die intellektuelle Elite umfasste, und setzte alles daran, dem kleinen Kurort in der Nähe der französischen Grenze zur Größe zu verhelfen.