Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Offizielles Springturnier (CSIO4*-W) vom 13. bis 16. Oktober in Rabat/MAR Nationenpreis

1. Deutschland (Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Churchill 48, Nicola Pohl (Marburg) mit Exelero 2, Rene Dittmer (Stade) mit Burligton Riverland, David Will (Marburg) mit My Prins van Dorperheide); 13 Punkte

2. Frankreich; 16

3. Schweiz; 23

Großer Preis

1. El Ghali Boukaa (MAR) mit A Kyss; 0/0/43,08

2. Rodrigo Giesteira Almeida (POR) mit Imposant van de Renger; 0/0/44,11

3. António Matos Almeida (POR) mit Calypso de Kamelia; 0/0/44,21

…

8. David Will (Marburg) mit Zaccorado Blue; 0/08/41,76 Weitere Informationen: www.frmse.ma Internationales Springturnier (CSI5*-W) vom 12. bis 16. Oktober in Oslo/NOR Weltcupspringen: 1. Bryan Balsiger (SUI) mit Dubai du bois Pinchet; 0/0/41,38

2. Victoria Gulliksen (NOR) mit Equine America Papa Roach; 0/0/43,62

3. Eoin McMahon (IRL) mit Chakra; 0/0/46,13

…

6. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen VDM; 0/4/42,76 Weitere Informationen: www.oslohorseshow.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 13. bis 16. Oktober in St Tropez - Grimaud/FRA Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Donatello D’Auge; 0/0/39,64

2. Nicolas Delmotte (FRA) mit Citadin Du Chatellier; 0/0/40,01

3. Philippe Rozier (FRA) mit Le Coultre de Muze; 0/0/42,90

…

14. Marcel Marschall (Altheim) mit Coolio 42; 4/77,04 Weitere Informationen: https://jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr/events Internationales Springturnier (CSI3*) vom 11. bis 16. Oktober in Oliva/ESP

Großer Preis

1. Nicola Philippaerts (BEL) mit H&M Luna Van’T Ruytershof Z; 0/0/36,41

2. Melanie Cloarec (FRA) mit Nora de Mariposa Pleville; 0/0/36,69

3. Tomas Galilea (ARG) mit Vertigo Waf; 0/0/40,28

…

18. Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit In Time; 8/75,89 Weitere Informationen: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 13. bis 16. Oktober in Vilamoura/POR

Großer Preis

1. Chloe Aston (GBR) mit Flavie van de Helle; 0/0/38,96

2. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Blockbuster; 0/0/39,48

3. Radovan Sillo (SVK) mit Quadrosson Ask; 0/0/42,19

…

7. Luisa Himmelreich (Brechen) mit Clenur; 0/4/46,80 Weitere Informationen: www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/J/ /Ch/P) vom 13. bis 16. Oktober in Chevenez/SUI

Großer Preis U25

1. Alia Knack (Sauldorf) mit DSP Claus Peter; 0/0/33,91

2. Léon Pieyre (SUI) mit Verona V Z; 0/0/36,07

3. Edouard Schmitz (SUI) mit Balenciana K; 0/4/36,51

Großer Preis Junioren

1. Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya; 0/0/33,28

2. Géraldine Straumann (SUI) mit Charika; 0/0/34,02

3. Hannah Vetterli (SUI) mit Clark TF; 0/4/36,03

Großer Preis Children

1. Leon Hänzi (SUI) mit Qui Rit PJ; 0/0/34,59

2. Nikita Gavin (SUI) mt Icon VD Padenborre Z; 0/0/37,34

3. Ava Ferch (Stegen) mit Quintessa Lox; 0/4/34,90

Großer Preis Pony

1. Laura André (SUI) mit Clementine; 0/59,13

2. Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Holstud’s Olijfje; 4/56,50

3. Bethany Vos (NLD) mit Still got me; 4/58,79 Weitere Informationen: www.oeuvray-smits.ch Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 14. bis 16. Oktober in Leeuwarden/NED

Grand Prix

1. Dinja van Liere (NED) mit Hermes N.O.P.; 79,587 Prozent

2. Dinja van Liere (NED) mit Hartsuijker; 72,044

3. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi; 71,543

Grand Prix Kür

1. Dinja van Liere (NED) mit Hermes N.O.P.; 82,655

2. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi; 78,015

3. Charlotte Fry (GBR) mit Lars van de Noenderheide; 77.020 Weitere Informationen: www.indoorfriesland.frl Interationales Pony-Dressurturnier (CDIP) vom 13. bis 16. Oktober in Le Mans/FRA

Pony Team

1. Maddy Dijkshoorn (NED) mit Boogie de L’aube; 72,191 Prozent

2. Angelina Hermans (BEL) mit Valerion; 69,190

3. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 69,048

4. Birte Bunte (Lembruch) mit Heitholms Dempsey; 68,238

Pony Individual

1. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 70,901

2. Maddy Dijkshoorn (NED) mit Boogie de L’aube; 70,631

3. Angelina Hermans (BEL) mit Valerion; 69,369

…

5. Birte Bunte (Lembruch) mit Heitholms Dempsey; 67,883

Pony Kür

1. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 75,641

2. Maddy Dijkshoorn (NED) mit Boogie de L’aube; 73,225

3. Angelina Hermans (BEL) mit Valerion; 72,700

4. Birte Bunte (Lembruch) mit Heitholms Dempsey; 71,867 Weitere Informationen: www.pecinter.com Internationales Offizielles Jugend-Vielseitigkeitsturnier und internationales Vielseitigkeitsturnier (CCIOY3*-L/J2*-L/P2-L/CCI4*-L/4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 12. bis 16. Oktober in Strzegom/POL

CCIOY3*-L:

1. Carla Hansen (Wasserburg) mit Castagnola; 36,9 (Dressur 33,3/Gelände 3/Springen 0)

2. Nicoletta Massmann (Bad Homburg) mit Painter’s Igor 46,8 (36,4/2,4/8)

3. Linus Weiss (Möglingen) mit Astrello; 54,6 (29,4/8,8/16,4)

CCIOY3*-L Nationenpreis

1. Deutschland (Carla Hansen (Wasserburg) mit Castagnola, Nicoletta Massmann (Bad Homburg) mit Painter’s Igor, 3. Linus Weiss (Möglingen), Konstantin Harting (Königswinter); 138,3

keine weiteren Mannschaften

CCIOJ2*-L:

1. Zoe Deusing (Schöffengrund) mit Alemania; 33,6 (31,6/2/0)

2. Emely Kurbel (Rüsselsheim am Main) mit Entertain You; 36,0 (34,0/2/0)

3. Silva Kelly (Engen) mit Passepartout 65; 37,6 (37,6/0/0)

CCIOJ2*-L Nationenpreis

1. Deutschland Team I (Emely Kurbel (Rüsselsheim am Main) mit Entertain You, Silva Kelly (Engen) mit Passepartout 65, Paulina Borowitza (Möglingen) mit Lovinsky, Helena Himstedt (Opfenbach) mit Belinda); 113,2

2. Deutschland Team II (Zoe Deusing (Schöffengrund) mit Alemania, Emilia Vogel (Ratingen) mit Grace N.D., Maxima Hohenhorst (Ahlen) mit Belfast 35, Anna-Luisa Millies (Seesen) mit Noble Beauty); 120,0

CCIOP2-L:

1. Marlene Hayessen (Stauffenberg) mit Betty Boo 14; 39,0 (34,6/0/4,4)

2. Yenthe Beukers (NED) mit Orchid‘s Megan; 39,2 (29,2/2/8)

3. Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina; 39,9 (39,9/0/0)

CCIOP2-L Nationenpreis

1. Deutschland (Marlene Hayessen (Stauffenberg) mit Betty Boo, Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina, Nell Röming (Barsinghausen) mit Marlon 192, Emily Johanna Wolfschmitt (Schladen) mit Candyman WE); 120,5

CCI4*-L:

1. Calvin Böckmann (Warendorf) mit Altair de la Cense; 36,9 (32,1/4/0,8)

2. Sophie Leube (Hamm) mit Jadore Moi; 39,0 (29,8/0/9,2)

3. Nina Schultes (Neuhütten) mit Grand Prix IWEST; 51,9 (33,9/14/4)

CCI4*-S:

1. Sanna Sil Takorpi (FIN) mit Bofey Click; 40,0 (30,4/5,4/4)

2. Pawel Warszawski (POL) mit Hatterie II; 49,2 (35,6/13,8/0)

3. Felix Etzel (Warendorf) mit Promising Pete TSF; 50,7 (31,1/14,4/5,2)

CCI3*-L:

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Nickel 21; 26,9 (25,7/1,2/0)

2. Aria Ramkali (SWE) mit Flanders; 34,2 (34,2/0/0)

3. Anna Siemer (Salzhausen) mit Lillybele Ea; 36,1 (30,5/5,6/0)

CCI2*-L:

1. Anna Siemer (Salzhausen) mit A Happy Hour; 29,4 (29,4/0/0)

2. Renske Kroeze (NED) mit Roxette Spm CH; 30,8 (30,8/0/0)

3. Andreas Dibowski (Döhle) mit Creed 6; 31,5 (31,5/0/0)

CCI3*-S:

1. Sophie Leube (Hamm) mit Sweetwaters Ziethen TSF; 29,1 (Dressur 25,5/Springen 0/Gelände 3,6)

2. Felix Vogg (SUI) mit Colero; 30,1 (27,7/0/2,4)

3. Pietro Grandis (ITA) mit Fortune III; 30,8 (26,0/0/4,8)

CCI2*-S:

1. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Pumpkin de la Liniere; 27,1 (26,3/0,8/0)

2. Julia Krajewski (Warendorf) mit Ero de Cantraie; 27,8 (27/0/0)

3. Hannah Weinkopf (Helmstedt) mit First-Class 6; 30,0 (30,0/0/0)

CCI1*-Intro:

1. Anton Gerlach (Melsungen) mit Follow Me; 29,1 (28,7/0,4/0)

2. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Formidable 62; 30,7 (27,9/0/2,8)

3. Julia Krajewski (Warendorf) mit Piran SC; 31,0 (30,2/0/0,8) Weitere Informationen: www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 14. bis 16. Oktober in Kristianstad/SWE

CCI3*-S

1. Amanda Andersson (SWE) mit Kokos; 31,9 (27,1/4,8/0)

2. Frida Andersen (SWE) mit Box Compris; 32,3 (31,9/04/0)

3. Henrik Adnervik (SWE) mit Zam F; 35,6 (35,6/0/0)

…

14. Moritz Sponagel (Salzhausen) mit Quirinius 6; 43,6 (39,6/4/0) Weitere Informationen: www.kristianstadinternatinaleventing.se