Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Weltmeisterschaften Junger Vielseitigkeitspferde (CH-M-YH-CCI2*/CCI3*-L) vom 19. bis 23. Oktober in Le Lion d’Angers/FRA

6jährige Pferde:

1. Thomas Carlile (FRA) mit Golden De Beliard AA 27,6 (Dressur 27,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Caroline Martin (USA) mit HSH Connor; 29,2 (25,2/0/4)

3. Sarah Bullimore (GBR) mit Corimiro; 30,4 (26,4/0/4)

…

10. Nadine Marzahl (Munster) mit Dia Divina FRH; 33,0 (33,0/0/0)

7jährige Pferde:

1. Lena Schaaf (Voerde) mit Lagona OLD; 18,6 (18,6/0/0)

2. Piggy March (GBR) mit Dassett Arthalent; 22,7 (22,7/0/0)

3. Nicolas Touzaint (FRA) mit Fibonacci de Lessac HDC; 25,5/0/0) Weitere Informationen unter: www.mondialdulion.com Internationales Springturnier (CSI5*-W) vom 20. bis 23. Oktober in Helsinki/FIN

Großer Preis (Weltcupspringen)

1. Angelica Augustsson-Zanotelli (SWE) Kalinka van de Nachtegaele; 0/0/34,13

2. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Blues d’Aveline CH, 0/0/35,16

3. Janne Friederike Meyer Zimmermann (Pinneberg) mit Buettner’s Minimax; 0/0/35,44, alle im Stechen.

Weitere Informationen unter: www.helsinkihorseshow.fi Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 20. bis 23. Oktober in Riyadh/KSA

Großer Preis

1. Michael Pender (IRL) mit HHS Calais; 0/0/35,78

2. Harrie Smolders (NED) mit Monaco N.O.P.; 0/0/36,68

3. Jur Vrieling (NED) mit Long John Silver 3; 0/0/38,83

…

5. Philipp Weishaupt (Riesenbeck) Coby; 4/69,76 Weitere Informationen unter: www.saef.gov.sa Internationales Springturnier (CSI4*-W) vom 20. bis 23. Oktober in El Jadida/MAR

Großer Preis

1. Abdelkebir Quaddar (MAR) mit Istabull V.H Ooievaarshof; 0/0/34,61

2. Simon Delestre (FRA) mit I Amelusina R 51; 0/0/37,14

3. David Will (Dagobertshausen) Zaccorado Blue; 0/0/37,50 Weitere Informationen unter: www.salonducheval.ma Internationales Springturnier (CSI3*) vom 17. bis 23. Oktober in Vilamoura/POR

Großer Preis

1. Guy Williams (GBR) mit Ernie Of Greenhill Z; 0/0/42,01

2. Adrian Speight (GBR) mit Millfield Baloney; 0/0/42,98

3. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Carpe Diem J&F Champblanc; 0/0/43,47

4. Luisa Himmelreich (Brechen) mit Clenur; 0/0/48,67 Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 19. bis 23. Oktober in San Giovanni/ITA

Großer Preis

1. Zascha Nygaard Andreasen (DEN) mit Primavera; 0/0/38,09

2. Marcus Westergren (SWE) mit Hurry up G; 0/0/38,12

3. Gerfried Puck (AUT) mit Naxcel V; 0/0/38,56

4. Jörne Sprehe (Fürth) mit Hot Easy; 0/0/39,39 Weitere Informationen unter: www.horsesrivieraresort.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 19. bis 22. Oktober in Leeuwarden/NED

Großer Preis

1. Willem Greve (NED) mit Grandorado Tn N.O.P.; 0/0/31,77

2. Pim Mulder (NED) mit Memphis Z; 0/0/32,11

3. Matt Garrigan (IRL) mit Hhs Seattle; 0/0/32,76

…

6. Philip Rüping (Mühlen) mit Baloutaire PS; 0/4/31,94 Weitere Informationen unter: https://indoorfriesland.frl/ Internationales Dressurturnier (CDI-W/CDI3*/CDIJ) vom 20. bis 23. Oktober in Aarhus Vilhelmsborg/DEN

Grand Prix (CDI-W)

1. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 77,079 Prozent

2. Nanna Merrald Rasmussen (DEN) mit Blue Hors St. Schufro; 74,605

3. Andreas Helgstrand (DEN) mit Jovian; 74,579

…

5. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 72,816

Weltcup Kür

1. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 85,925

2. Nanna Merrald Rasmussen (DEN) mit Blue Hors St. Schufro; 82,610

3. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Zippo M.I.; 81,330

…

6. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Anabelle 110; 73,350

Grand Prix (CDI3*)

1. Andreas Helgstrand (DEN) mit Queenparks Wendy; 71,804

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sister Act Mt OLD; 70,543

3. Nadja Aaboe Sloth (DEN) mit Favour Gersdorf; 70,478

Grand Prix Special (CDI3*)

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sister Act Mt OLD; 74,213

2. Andreas Helgstrand (DEN) mit Queenparks Wendy; 73,085

3. Charlotte Heering (DEN) mit Bufranco; 71,106

4. Juliane Brunkhorst (Harsefeld) mit Aperol; 70,298

Junioren Individual

1. Annabelle Rehn (DEN) mit Nikitaro; 70,833

2. Laura Laustsen (SWE) mit Fairy Tale; 70,049

3. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 69,794

Junioren Kür

1. Laura Laustsen (SWE) mit Fairy Tale; 75,283

2. Annabelle Rehn (DEN) mit Nikitaro; 74,558

3. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 74,142 Weitere Informationen unter: www.worldcupherning.dk