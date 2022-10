Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Nationales Spring- und Dressurturnier Agravis-Cup (CSN/CDN) vom 27. bis 30. Oktober in Oldenburg



Großer Preis

1. Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen) mit Coldplay 33; 0/4/38,98

2. Hans-Thorben Rüder (Greven) mit Singu; 0/4/40,70

3. Paweena Hoppe (Holdorf) mit Nashville HR; 0/4/40,92



Grand Prix

1. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de La Vie; 74,820 Prozent

2. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) mit Amanvara M; 72,360

3. Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Florine OLD; 72,220



Grand Prix Kür

1. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 75,800 Prozent

2. Judy Reynolds (Dorsten) mit Mango Jacaro; 73,900

3. Victoria Nielsen (Isen) mit Dallas 63; 72,175



Grand Prix Special

1. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de La Vie; 76,725 Prozent

2. Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Florine OLD; 74,098

3. Marcus Hermes (Münster) mit Facilone FRH; 69,765



Kurz Grand Prix

1. Marcus Hermes (Münster) mit De Luca 10; 72,419 Prozent

2. Sabrina Geßmann (Münster) mit S Rockyna NRW; 71,860

3. Christian Reisch (AUT) mit Qattani; 71,326 Weitere Informationen unter: www.agravis.de/de/ueber-agravis/sponsoring/agravis-cup-oldenburg Internationales Springturnier (CSI5*-W/P) und Weltcup-Dressurturnier (CDI-W) vom 26. bis 30. Oktober in Lyon/FRA



Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Caracole de la Roque; 0/0/33,20

2. Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge; 0/0/36,04

3. Roger-Yves Bost (FRA) mit Ballerine du Vilpion; 0/0/36,98



Großer Preis Pony

1. Laura Andre (SUI) mit Clementine; 0/0/36,03

2. Franca Clementine Kröly (Isernhagen) mit Karim van Orchid S; 0/0/36,88

3. Ben Walsh (IRL) mit Derryvane Belle; 0/4/33,83



Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 81,739 Prozent

2. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso OLD; 77,000

3. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 75,261



Grand Prix Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 90,140 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 87,945

3. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 84,630 Weitere Informationen unter: www.equitalyon.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 27. bis 30. Oktober in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Angelica Augustsson Zanotelli (SWE) mit Chadora Lady; 0/0/39,65

2. Patrick Stühlmeyer (Mühlen) mit Drako de Maugre; 0/0/40,30

3. Marcus Ehning (Borken) mit A La Carte NRW; 0/0/40,31 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/2*/Y/J/P) vom 27. bis 30. Oktober in Zakrzow/POL



Grand Prix

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus; 75,522 Prozent

2. Severo Jurado Lopez (ESP) mit Dahoud 3; 70,565

3. Zaneta Skowronska-Kozubik (POL) mit Romaticv P; 68,783



Grand Prix Kür

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus; 79,675 Prozent

2. Severo Jurado Lopez (ESP) mit Dahoud 3; 78,020

3. Justina Vanagaite (LTU) mit Nabab; 72,900



Pony Team

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 77,667 Prozent

2. Emil Pedersen (DEN) mit Lynet; 68,953

3. Mathilde Fovsholm (DEN) mit Gambys Hanneken WE; 68,762



Pony Individual

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 74,730 Prozent

2. Louise Byskov Eybye (DEN) mit Dream of Cream; 70,811

3. Isabella Struntze Torp (DEN) mit Lykehoejs Dream of Dornik; 69,730



Pony Kür

1. Louise Byskov Eybye (DEN) mit Dream of Cream; 73,950 Prozent

2. Ronja Kardos (SWE) mit Cerwin’s Vega; 73,700

2. Emil Pedersen (DEN) mit Lynet; 73,492



Junioren Team

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Sommernacht 7; 74,596 Prozent

2. Johana Vasaryova (CZE) mit Firestone; 69,697

3. Vivien Borgmann (Ostbevern) mit Dresscode 6; 67,727



Junioren Individual

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Sommernacht 7; 73,922 Prozent

2. Johana Vasaryova (CZE) mit Firestone; 69,216

3. Johana Vasaryova (CZE) mit Silky Moves;69,167



Junioren Kür

2. Johana Vasaryova (CZE) mit Firestone; 71,317 Prozent

3. Vivien Borgmann (Ostbevern) mit Dresscode 6; 70,258

3. Ewa Golubinska (POL) mit Strahlemann; 70,100



Junge Reiter Team

1. Maria Stelmaszyk (POL) mit Despacito; 68,873 Prozent

2. Vivien Borgmann (Ostbevern) mit Especially; 67,353

3. Maria Stelmaszyk (POL) mit Galapagaos; 66,471



Junge Reiter Individual

1. Vivien Borgmann (Ostbevern) mit Especially; 68,676 Prozent

2. Mira Dicso (HUN) mit Havana; 68,579

3. Maria Stelmaszyk (POL) mit Despacito; 68,186



Junge Reiter Kür

1. Vivien Borgmann (Ostbevern) mit Especially; 73,833 Prozent

2. Mira Dicso (HUN) mit Havana; 72,183

3. Maria Stelmaszyk (POL) mit Despacito; 70,975 Weitere Informationen unter: www.cdizakrzow.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI5*-L) vom 26. bis 30. Oktober in Pau/FRA

1. Jonelle Price (NZL) mit Grappa Nera; 31,3 (Dressur 30,1/Gelände 1,2/Springen 0)

2. Karim Florent Laghoua (FRA) mit Triton Fontaine; 31,8 (31,4/0/0,4)

3. Hector Payne (GBR) mit Dynasty; 32,5 (30,9/1,2/0,4)

…

11. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit DSP Quintana P; 47,1 (34,3/8,4/4,4) Weitere Informationen unter: www.event-pau.fr Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 27. bis 30. Oktober in Kronenberg/NED)



CCI4*-S

1. Tine Magnus (BEL) mit Dia van het Lichterveld Z; 40,9 (Dressur 35,3/Springen 0/Gelände 5,6)

2. Paula Reinstorf (Neustadt) mit Ilara W; 41,8 (33,4/4/4,4)

3. Mathieu Chombart (FRA) mit Big Boss Melo; 49,2 (38,8/0/10,4)



CCI3*-S

1. Susanne Bordone (ITA) mit Walvis Bay; 31,7 (Dressur 31,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Senne Vervaecke (BEL) mit Jeno; 32,5 (32,5/0/0)

3. Camille Lejeune (FRA) mit Dame Decoeur Tardonne; 35,2 (35,2/0/0)

4. Henna Friederike Grüllich (Sierksdorf-Roge) mit Elton VDR; 35,6 (35,6/0/0)



CCI3*-L

1. Rik Geirnaert (BEL) mit Dalton de la Vie Z; 34,3 (Dressur 32,3/Gelände 2/Springen 0)

2. Jana Schoupal (Mannheim) mit Donnacelli 4; 39,6 (39,6/0/0)

3. Julien Wergifosse (BEL) mit Floren 06; 40,8 (31,6/5,2/4)



CCI2*-S

1. Lara De Liedekerke-Meier (BEL) mit Pumpkin de la Liniere; 32,1 (Dressur 27,3/Springen 4,8/Gelände 0)

2. Jakob Binder Struck (DEN)( mit Voila Esprit; 32,1 (25,7/4/2,4)

3. Renske Kroeze (NED) mit Irma Peternella; 32,4 (32,4/0/0)

…

11. Smilla Lou Rakow (Verden Neustadt) mit Carismo 22; 36,1 (36,1/0/0)



CCI2*-L

1. Maxime Karman (NED) mit Funi-Strona; 29,8 (Dressur 29,8/Gelände 0/Springen 0)

2. Christel Schalk (NED) mit Cerdia; 30,2 (30,2/0/0)

3. Emilia Vogel (Ratingen) mit Dike Runner; 30,8 (26,8/0/4)



CCI1*-Intro

1. Christina Schwind (Königswinter) mit Georgina-W; 25,7 (Dressur 25,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Justin Maarse (NED) mit Spiderman xx; 27,4 (27,4/0/0)

3. Chloe Fagan (IRL) mit Deravarra Rise N Shine; 27,7 (27,7/0/0) Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl