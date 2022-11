Lausanne. Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) ist in den olympischen Disziplinen vom deutschen Verband die einzige Reiterin, die in den Weltranglisten als Nummer 1 geführt wird, und das gleich zweimal in der Dressur ohne und mit Pferd. Im Springen ist weiter der Schwede Henrik von Eckermann auf dem Spitzenrang, in der Vielseitigkeit liegt der Neuseeländer Price vorne. Weltrangliste Springen Weltrangliste Dressur (mit Pferd) Weltrangliste Dressur (ohne Pferd)