(Foto: Stefan Lafrentz) Elgg/ Schweiz. Europameister Steve Guerdat (Schweiz) ist der „Mister Nationen Cup“ des Jahres 2023. Der 41-jährige zweite Olympiasieger seines Landes in der Geschichte der Spiele – 2012 in London – legte bei seinen sieben Auftritten in diesem Team-Wettbewerb nicht weniger als 13 fehlerlose Runden hin. Auf der exklusiv von der „PferdeWoche“ erstellten Liste belegte sein Landsmann Martin Fuchs mit zehn Umläufen ohne Patzer den zweiten Rang. Guerdat, der die Reitsportanlage in Elgg von dem früheren großen Championatsreiter und Parcoursbauer Paul Weier erworben hat, sagt: „Ich glaube, jeder weiß, dass mir die Nationen-Preise viel bedeuten. Und ich glaube auch, dass vor allem die Nationen-Preise – wie auch der Weltcup – unseren Sport groß gemacht haben.“ Insgesamt gab es 2023 bei 35 Turnieren mit einem Preis der Nationen 731 fehlerfreie Durchgänge.