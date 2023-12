Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Frankfurter Festhallenturnier (CDI5*/CSI4*) mit Finale Louisdor-Preis und Finale Nürnberger Burg-Pokal vom 14. bis 17. Dezember in Frankfurt

Großer Preis der Springreiter

1. Julien Anquetin (FRA) mit Z Ice Cube Z, 0/0/30,65

2. Koen Vereecke (BEL) mit Kasanova de la Pomme; 0/4/30,75

3. Graham Gillespie (GBR) mit Venneno; 4/0/33,07

…

5. Pia Reich (Bad Bellingen) mit PB Löwenherz; 1/67,76

Grand Prix de Dressage

1. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH; 73,826 Prozent

2. Isabell Werth (Riesenbeck) mit SuperB 2; 73,217

3. Ingrid Klimke (Münster) mit First Class 92; 70,826

Grand Prix Special

1. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH; 76,659

2. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso OLD; 75,745

3. Dr. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) mit Amanyara M FRH; 71,702

Grand Prix Kür

1. Borja Carrascosa (ESP) mit Sir Hubert NRW, 77,525

2. Laura Strobel (Cappeln) mit Valparaiso 2; 75,875

3. Maria Pais Do Amaral (POR) mit Hot Hit OLD Campline; 75,550

Louisdor-Preis Finale

1. Beata Stremler (Lüdinghausen) mit Fürstin Beal OLD; 73,460

2. Borja Carrascosa (ESP) mit Frizzantino 28; 73,280

3. Nuno Palma e Santos (POR) mit Fortunity S; 73,120

Nürnberger Burg Pokal Finale

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Skovens Tzarina; 76,878

2. Leonie Richter (Bad Essen) mit Lord Europe; 75,365

3. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit DSP Danny Cool; 74,658 Weitere Informationen unter: www.festhallenreitturnier-frankfurt.com Internationales Weltcup-Spring- Dressur- und Fahrturnier (CSI5*-W/CDI-W/CAI-W) vom 13. bis 18. Dezember in London/GBR Großer Preis

1. Daniel Coyle (IRL) mit Legacy; 0/0/34,82

2. Ben Maher (GBR) mit Ginger-Blue; 0/0/34,90

3. Jur Vrieling (NED) mit Griffin van de Heffinck; 0/0/37,18

4. Marcus Ehning (Borken) mit Priam du Roset; 0/0/39,03 Weltcup

1. Ben Maher (GBR) mit Enjeu de Grisien; 0/0/37,18

2. Scott Brash (GBR) mit Hello Jefferson; 0/0/37,80

3. Daniel Coyle (IRL) mit Legacy; 0/0/37,99

…

15. Marcus Ehning (Borken) mit Priam du Roset; 4/68,20

Grand Prix de Dressage

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 81,761 Prozent

2. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 77,435

3. Becky Moody (GBR) mit Jagerbomb; 75,087

…

8. Kathleen Kröncke (Appen) mit Uniteds Maerchen; 70,695

Grand Prix Kür

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 89,465

2. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 85,040

3. Becky Moody (GBR) mit Jagerbomb; 83,675

Weltcup Fahren

1. Boyd Exell (AUS); 145,41

2. Ijsbrand Chardon (NED); 150,99

3. Koos de Rondoe (NED); 151,37

…

6. Mareike Harm (Negernbötel); 169,05 Weitere Informationen unter: https://londonhorseshow.com/ Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 13. bis 16. Dezember in Riad/ KSA

Weltcup

1. Simon Delestre (FRA) mit I Amelusina R 51; 0/0/43,55

2. Christian Ahlmann (Marl) mit Clasic Dream; 0/0/47,89

3. Emanuele Camilli (ITA) mit Odense Odeveld; 0/0/43,58

Großer Preis

1. Christian Ahlmann (Marl) mit Otterongo Alpha Z; 0/0/33,88

2. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou; 0/0/34,38

3. Simon Delestre (FRA) mit Olga van de Kruishoeve; 0/0/34,46 Weitere Informationen unter: www.saef.gov.sa Internationales Springturnier (CSI3*) vom 11. bis 17. Dezember in Oliva/ESP

Großer Preis

1. Laura Roquet Puignero (ESP) mit Denis Z; 0/0/37,49

2. Ellen Whitaker (GBR) mit Amaretto Daisy; 0/0/37,61

3. Simon Widmann (Markt Schwaben); 0/0/38,46 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Para-Dressurturnier (CPEDI3*) vom 14. bis 16. Dezember in Genemuiden/NED

Team

1. Deutschland (Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika, Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Poesie 143, Anna Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6, Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD); 448,591

2. Niederlande; 445,586

3. Dänemark; 444,087

Grade I Grand Prix A

1. Annemarieke Nobel (NED) mit Doo Schufro; 77,625 Prozent

2. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 74,306

3. Laurentia Tan (SGP) mit Hickstead; 71,944

Grade I Grand Prix B

1. Annemarieke Nobel (NED) mit Doo Schufro; 76,597

2. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 74,306

3. Laurentia Tan (SGP) mit Hickstead; 74,097

Grade I Grand Prix Kür

1. Annemarieke Nobel (NED) mit Doo Schufro; 75,056

2. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 74,000

3. Katja Karjalainen (FIN) mit Kameo; 72,322

Grade II Grand Prix A

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Poesie 143; 77,126

2. Loes Cevaal (NED) mit Happy Hero II; 75,460

3. Katrine Kristensen (DEN) mit Goerklintgaards Quarter; 74,540

Grade II Grand Prix B

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Poesie 143; 75,000

2. Katrine Kristensen (DEN) mit Goerklintgaards Quarter; 74,444

3. Nicole Den Dulk (BEL) mit Wallace; 71,611

Grade II Grand Prix Kür

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Poesie 143; 79,833

2. Katrine Kristensen (DEN) mit Goerklintgaards Quarter; 77,233

3. Loes Cevaal (NED) mit Happy Hero II; 74,433

Grade III Grand Prix A

1. Tobias Thorning Joergensen (DEN) mit Blue Horse Zackorado; 76,444

2. Maud de Reu (NED) mit Webron; 71,722

3. Tessa Baaijens-van de Vrie (NED) mit Happy Grace; 70,444

…

6. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Denobila; 69,111

Grade III Grand Prix B

1. Tobias Thorning Joergensen (DEN) mit Blue Horse Zackorado; 75,611

2. Tessa Baaijens-van de Vrie (NED) mit Happy Grace; 73,056

3. Maud de Reu (NED) mit Webron; 72,389

4. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon, 71,500

Grade III Grand Prix Kür

1. Tobias Thorning Joergensen (DEN) mit Blue Horse Zackorado; 77,944

2. Maud Haarhuis (NED) mit Baron; 75,544

3. Rixt van der Horst (NED) mit Eisma’s Akuna Matata; 74,556

4. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon, 74,122

Grade IV Grand Prix A

1. Anna Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6; 73,889

2. Tina Damgaard (DEN) mit Stutteri.DK Burning Steps; 72,083

3. Anna Lena Niehues (Gronau) mit Arteon; 71,620

Grade IV Grand Prix B

1. Anna Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6; 73,964

2. Alexia Pittier (FRA) mit Sultan 768; 73,153

3. Sanne Voets (NED) mit Demantur; 72,698

Grade IV Grand Prix Kür

1. Sanne Voets (NED) mit Demantur; 75,283

2. Anna Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6; 74,275

3. Tina Damgaard (DEN) mit Stutteri.DK Burning Steps; 71,625

Grade V Grand Prix A

1. Frank Hosmar (NED) mit Alphaville; 73,718

2. Britney de Jong (NED) mit Caramba; 71,923

3. Nicole Johnsen (DEN) mit Cavanillas-W; 70,855

…

5. Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD; 69,487

Grade V Grand Prix B

1. Britney de Jong (NED) mit Caramba; 75,219

2. Frank Hosmar (NED) mit Alphaville; 74,693

3. Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD; 72,544

Grade V Grand Prix Kür

1. Frank Hosmar (NED) mit Alphaville; 78,308

2. Britney de Jong (NED) mit Caramba; 77,600

3. Nicole Johnsen (DEN) mit Cavanillas-W; 73,033

4. Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD; 72,800 Weitere Informationen unter: www.zwartewaterruiters.nl