Abu Dhabi. Beim Internationalen Offiziellen Springreiterturnier (CSIO) in Abu Dhabi gewann David Will die wichtigste Prüfung des zweiten Tages. Der Bayer vom Chiemsee mit Arbeitsfeld in Dagobertshausen bei Marburg siegte im mit 308.600 Euro dotierten Wettbewerb über zwei Runden auf dem Westfalen-Hengst Zinedream, was ein Preisgeld von 77.150 Euro brachte. Mit fast eineinhalb Sekunden Rückstand belegte Schwedens Weltmeister Henrik von Eckermann auf King Edward den zweiten Rang, Dritter wurde - ebenfalls aus der schwedischen Equipe – Rolf-Göran Bengtsson auf dem Holsteiner Hengst Zuccero. Springen über zwei Runden