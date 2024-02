Abu Dhabi. Der erste Preis der Nationen der neuen Nationen-Preis-Liga endete beim CSIO der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi mit einem Erfolg der deutschen Equipe in der Besetzung Christian Kukuk, Jörne Sprehe, David Will und Christian Ahlmann vor Irland und Schweden. Am Start waren elf Mannschaften, die Konkurrenz war mit 700.000 Euro dotiert, die deutsche Mannschaft erhielt davon 230.000 €. Insgesamt gehören nur sechs Nationen-Preise zur vom Weltverband erfundenen neuen Liga.