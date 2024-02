Ingrid Klmke auf Cascamara Zweite im Zwei-Phasenspringen, Nente wurde außerdem ihre Tochter Greta auf Van Hera (Foto: Stefan Lafrentz) Ingrid Klimke (55), zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit, gewann in Neumünster beim Internationalen Turnier in der Holstenhalle auf SAP Freudentänzer den Grand Prix de Dressage als Auftakt für den Grand Prix Special und belegte außerdem im Zwei-Phasenspringen auf Cascamara auch noch einen zweiten Platz. Die Reitmeisterin aus Münster ist im Hinblick auf Olympia in Paris auch Anwärterin auf einen Startplatz in der deutschen Dressur-Equipe. Dressur, Grand Prix für GPS