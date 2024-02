Den mit 410.000 Euro dotierten Großen Preis der Springreiter in Doha/ Katar gewann die Schwedin Mlain Baryard-Johnsson (48) auf der 16 Jahre alten Stute Indiana mit Bestzeit in der entscheidenden zweiten Runde. Bester Deutscher war als Achter der dreimalige Weltcupgewinner Marcus Ehning (Borken) auf dem elfjährigen Holsteiner Wallach Coolio. Die Siegerin ist seit 1995 auf internationalen Turnieren unterwegs, war u.a. 2002 Vizeweltmeisterin mit dem Team bei den Reiterspielen in Jerez de la Frontera und 2021 in Tokio Mannschafts-Olympiasiegerin auf Indiana. Grand Prix von Doha