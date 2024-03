Wellington. Zu ihrem ersten Grand Prix-Erfolg auf 5-Sterne-Niveau ritt in Wellington Felicitas Hendricks (Hagen a.T.W.). Die 23 Jahre alte Schülerin von Christoph Kochel gewann in Wellington im Rahmen des Dressur-Festivals mit dem Oldenburger Wallach Drombusch OLD die Kür. Und im Grand Prix Special heißt der Gewinner auf Bluetooth OLD wie im Grand Prix der mögliche Olympia-Starter Frederic Wandres, der ebenfalls in Hagen am Teutoburger Wald zur Zeit zuhause ist.