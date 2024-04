Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/J/CH-A/P/U25) vom 27. bis 31. März in Aachen

Grand Prix

1. Dinja van Liere (NED) mit Hermes N.O.P.; 75,522 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Wendy de Fontaine, 75,065

3. Patrick Kittel (SWE) mit Jovian; 74,500

Grand Prix Special

1. Patrick Kittel (SWE) mit Jovian; 76,213

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Wendy de Fontaine, 75,149

3. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi, 73,766

Grand Prix U25

1. Rowena Weggelaar (NED) mit Don Quichot; 70,427

2. Evelina Söderström (SWE) mit Cilantro; 69,829

3. Sara Aagaard Hyrm (DEN) mit Atterupgaards Cooper; 69,530

4. Anna Schölermann (Lichtenau) mit Bon Scolari; 69,231

Grand Prix Kür U25

1. Sara Aagaard Hyrm (DEN) mit Atterupgaards Cooper; 77,308

2. Anna Schölermann (Lichtenau) mit Bon Scolari; 74,917

3. Rowena Weggelaar (NED) mit Don Quichot; 74,483

Pony Team

1. Madlin Tillmann (Grevenbroich) mit Mister Prime Time, 73,095

2. Feodora von Roeder (Frankfurt) mit Morgensterns Delicius; 71,476

3. Isabella Karajkovic (NED) mit First Hummer; 70,571

Pony Individual

1. Rikke Maria Schoubye Johansen (DEN) mit D’Artangnan 187; 72,703

2. Madlin Tillmann (Grevenbroich) mit Mister Prime Time; 72,613

3. Nora Feldmann (Darmstadt) mit Beauty W, 71,126

Pony Kür

1. Rikke Maria Schoubye Johansen (DEN) mit D’Artangnan 187; 76,275

2. Feodora von Roeder (Frankfurt) mit Morgensterns Delicius; 75,333

3. Nora Feldmann (Darmstadt) mit Beauty W, 75,242

Junioren Team

1. Alix von Borries (Meerbusch) mit Feingefühl, 71,919

2. Anna Peeters (BEL) mit Harlekin; 69,849

3. Yasmin Westerink (NED) mit Amphitryon; 69,091

Junioren Individual

1. Alix von Borries (Meerbusch) mit Feingefühl, 72,304

2. Josephine Gert Nielsen (NED) mit Bravio Bianco; 70,196

3. Yasmin Westerink (NED) mit Amphitryon; 70,049

Junioren Kür

1. Yasmin Westerink (NED) mit Amphitryon; 75,525

2. Alix von Borries (Meerbusch) mit Feingefühl, 75,325

3. Liezel Everars (BEL) mit Vigo Gold Na; 74,717

Junge Reiter Team

1. Sophia Boje Obel Jörgensen (DEN) mit Highfive Fuglsang, 72,647

2. Robynne Graf (SUI) mit Domino; 70,588

3. Emiline Schevingt (FRA) mit Borderline 5, 70,539

…

13. Celestine Kindler (Nürnberg) mit Quotenkönig 2; 67,059

Junge Reiter Individual

1. Sophia Boje Obel Jörgensen (DEN) mit Highfive Fuglsang, 72,745

2. Lynn Greta Suckow (Langenfeld) mit Desperada; 72,157

3. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 71,618

Junge Reiter Kür

1. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 75,725

2. Lynn Greta Suckow (Langenfeld) mit Desperada; 74,900

3. Sophia Boje Obel Jörgensen (DEN) mit Highfive Fuglsang, 74,833 Weitere Informationen unter: www.fei.org/events/2024_CI_0336/Aachen Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI4*) vom 26. bis 31. März in Wellington/USA

Großer Preis

1. Christian Kukuk (Hörstel) mit Checker 47; 0/0/35,82

2. McLain Ward (USA) mit Ilex; 0/0/36,24

3. Karl Cook (USA) mit Kalinka van’t Zorgvliet; 0/0/36,62

Grand Prix

1. Tinne Vilhelmson Silfven (SWE) mit Hyatt; 70,979 Prozent

2. Anna-Christina Abbelen (Hagen) mit Sam Donnerhall; 70,870

3. Katherine Bateson Candle (USA) mit Haute Couture; 69,913

Grand Prix Kür

1. Anna-Christina Abbelen (Hagen) mit Sam Donnerhall; 75,905

2. Tinne Vilhelmson Silfven (SWE) mit Hyatt; 75,860

3. Charlotte Jorst (USA) mit Zhaplin Langholt; 74,375 Weitere Informationen unter: www.wellingtoninternational.com und https://gdf.coth.com/ Internationales Springturnier (CSI3*) vom 27. bis 31. März in St Tropez - Gassin/FRA

Großer Preis

1. Lalie Saclier (FRA) mit J’Adore; 0/0/40,36

2. Gregory Cottard (FRA) mit Gammelgaards Carola; 0/0/41,41

3. Roger Yves Bost (FRA) mit Delph de Denat Hdc; 0/0/41,73

…

19. Maximilian Lill (Hennef) mit Kiritan; 4/70,40 Weitere Informationen unter: www.polo-st-tropez.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 01. bis 07. April in Arezzo/ITA

Großer Preis

1. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby 8; 0/0/37,42

2. Katharina Rhomberg (AUT) mit Cuma 5; 00/38,89

3. Dawid Skiba (POL) mit Odilon van het Bevrijdthof; 0/0/43,75 Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/P/Ch) vom 27. bis 31. März in Opglabbeek/BEL

Großer Preis U25

1. Mathilda Hansson (SWE) mit Calleth You Cometh I; 0/0/36,55

2. Daria Pietrzak (POL) mit Unica-K; 070/37,85

3. Mark Finnerty (IRL) mit All Action; 0/0/38,11

…

10. Charlotte Grave (Tangermünde) mit Hella; 0/0/44,38

Großer Preis Pony

1. Mienie Vos (NED) mit Pjotr van de Groenheuvel; 0/0/39,39

2. Laura Andre (SUI) mit Clementine; 0/0/39,64

3. Lois Wilschut (NED) mit Minerva For Play; 0/0/40,65

…

7. Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg) mit Casino Royal; 4/66,13

Großer Preis Children

1. Jonathan Hansson (SWE) mit Miu Miu Van Overis; 0/0/35,67

2. Sille Hartvig Nielsen (DEN) mit Quimono de La Roque; 0/0/36,94

3. Joep Schaap (NED) mit Lfalke, 0/0/39,52

…

9. Marie Neukirch (Bayreuth) mit Top Ten Semilly; 4/74,15 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/J/P) vom 27. bis 30. März in Gössendorf/AUT

Grand Prix

1. Florian Bacher (AUT) mit Amonitas; 68,869 Prozent

2. Timna Valenta-Zach (AUT) mit Farant; 67,435

3. Peter Gmoser (AUT) mit Foreman MJ; 67,109

…

8. Alexandra Sessler (Mintraching) mit DSP Dun Dee; 64,761

Grand Prix Special

1. Florian Bacher (AUT) mit Amonitas; 68,064

2. Peter Gmoser (AUT) mit Foreman MJ; 67,128

3. Juliane Jerich (AUT) mit Quater Girl; 66,340

…

7. Alexandra Sessler (Mintraching) mit DSP Dun Dee; 63,298

Team Junge Reiter

1. Florentina Jöbstl (AUT) mit Bodyguard 49; 68,530

2. Fanny Jöbstl (AUT) mit Simsalabim OLD; 68,088

3. Corinna Gebhard (AUT) mit Bellagio 16; 68,039

…

10. Angelina Sessler (Mintraching) mit Selected; 64,461

Individual Junge Reiter

1. Florentina Jöbstl (AUT) mit Bodyguard 49; 69,755

2. Valentina Friedl (AUT) mit Korefan; 67,549

3. Fanny Jöbstl (AUT) mit Simsalabim OLD; 67,451

…

8. Angelina Sessler (Mintraching) mit Selected; 64,412

Team Junioren

1. Johana Vasaryova (CZE) mit Bona Dea; 71,465

2. Margareta Werle (München) mit Caporal de Massa; 68,788

3. Margareta Werle (München) mit DSP Wild-Elektra; 67,828

Individual Junioren

1. Johana Vasaryova (CZE) mit Bona Dea; 70,294

2. Hanna Loos (AUT) mit Franz Silbercurl; 68,628

3. Barbora Krejcirova (CZE) mit Serano; 68,284

4. Margareta Werle (München) mit Caporal de Massa; 68,088

Team Pony

1. Mina Felicitas Simeone (ITA) mit Chica del Sol; 68,762

2. Helena Moosreiner (Waakirchen) mit Double Joy 6; 67,286

3. Salome Bartz (ITA) mit Derano B; 67,190

Individual Pony

1. Mina Felicitas Simeone (ITA) mit Chica del Sol; 70,811

2. Alessandro Bonaglio (ITA) mit HB Daily Sunshine; 68,153

3. Lucie Kodytkova (CZE) mit Belagio HS; 67,297

4. Helena Moosreiner (Waakirchen) mit Double Joy 6; 67,162 Weitere Informationen unter: www.reitsportakademie.net Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S) vom 29. März bis 01. April in Kristianstad/SWE

CCI4*-S:

1. Andreas Dibowski (Döhle) mit Lillet 3; 39,8 (Dressur 30,2/Springen 0/Gelände 9,6)

2. Peter T. Flarup (DEN) mit Fascination; 41,2 (32/4,8/4,4)

3. Peter T. Flarup (DEN) mit Impressed; 45,3 (35,7/0,8/8,8) Weitere Informationen unter: https://gardsrf.se/international-eventing-6452194d837e2/international-eventing Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 28. bis 31. März in Ravenna/ITA

CCI2*-S

1. Angelika Dubach (SUI) mit Fleur de Chignan; 26,40 (Dressur 26,40/Gelände 0/Springen 0)

2. Angelika Dubach (SUI) mit Felin de Chignan; 31,50 (31,50/0/0)

3. Emiliano Portale (ITA) mit God Sigma dell’Esercito Italiano; 31,80 (29,80/1,6/0)

4. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit Kookie P; 33,40 (30,20/3,20/0)

CCI1*-Intro

1. Emiliano Portale (ITA) mit General Dell’Esercito Italiano; 29,80 (29,40/0/0,40)

2. Mathilde Berenga (ITA) mit Cinluc PS; 31,20 (31,20/0/0)

3. Isabella Mandolini (ITA) mit Kilmoutain Coda; 32,20 (32,20/0/0)

…

9. Philip Hofmann (Grafling) mit Kilnaboy Mermaid; 40,50 (40,50/0/0) Weitere Informationen unter: www.eventing.it Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/3*-P1/2*-H4/2*-H1/2*-P4/2*-P2/2*-P1) vom 27. bis 31. März in Exloo/NED

CAI3*-H2

1. Stan van Eljk (NED); 156,70 (Dressur 57,31/Marathon 95,73/Kegel 3,66)

2. Laura Oberlin (Ludwigshafen); 165,85 (49,04/101,67/15,14

3. Heinrich Kemper (Wettringen); 176,68 (58,17/97,52/20,99

CAI3*-P1

1. Karina Blaabjerg (DEN); 130,19 (50,89/79,30/0)

2. Renate Provoost (NED); 141,03 (53,33/84,70/3)

3. Desiree van Lambalgen; 141,29 (58,55/82,74/0)

…

6. Jan Schuster (Ziemendorf); 149,99 (60,10/89,62/0,27)

CAI2*-H1

1. Cindy Benschop (NED); 119,12 (49,55/66,57/3)

2. Lea Spring (SUI); 123,19 (55,75/67,44/0)

3. Kim De Groot (NED); 125,29 (50,43/74,86/0)

…

5. Ursula Hüsges (Willich); 141,61 (65,76/74,83/1,02)

CAI2*-P4

1. Michael Kolata (Schönebeck); 172,39 (60,31/86,70/25,38)

2. Jean-Louis Nobels (BEL); 211,16 (78,81/100,96/31,39)

CAI2*-P2

1. Jelle Leliveld (NED); 125,81 (55,75/67,35/2,71)

2. Michelle Kuivenhoeven (NED); 126,37 (63,35/63,02/0)

3. Luisa Bügener (Gronau); 129,34 (51,57/71,45/6,32)

CAI2*-P1

1. Kris Rohrssen (IRL); 128,42 (60,06/68,36/0)

2. Ellen van der Sande-Boot (NED); 132,19 (42,83/80,36/9)

3. Demin van Bree (NED); 133,77 (68,17/65,60/0)

…

7. Christian Daniel (Roßdorf); 143,27 (67,79/69,48/6)

Para-Fahrer

1. Ivonne Hellenbrand (Dillingen); 141,77 (51,33/87,44/3)

2. Jodie Mckoene (AUS); 151,92 (69,33/82,59/0)

3. Josien De Boer (NED); 152,50 (57,60/77,81/17,09) Weitere Informationen unter: www.hippischcentrumexloo.nl Internationales Voltigierturnier (CVI3*/2*/Y2*/J2*/J2*Gruppe/1*/J1*/1*Pas de Deux/J1*Pas de Deux/1*Gruppe) vom 28. bis 31. März in Saumur/FRA

CVI3* Damen

1. Annemie Szemes (Baiersdorf) mit Rubinio 71/Longenführer Nina Vorberg; 7,871

2. Sema Hornberg (Neuss) mit Rockemotion/Nina Vorberg; 7,594

3. Hannah Steverding (Herxheim) mit Royal Flash/Sophie Kuhn, 7,559

CVI3* Herren

1. Theo Gardies (FRA) mit Sir Sensation/Sebastian Langlois; 8,274

2. Dorian Terrier (FRA) mit Coranzon Gran/Benita Julie Golze; 7,725

3. Thorben Hoppe (Wulfsen) mit Herby 50/Nina Vorberg; 7,612

CVI2* Damen

1. Caroline Specht (Fernwald) mit Goldjunge/Jaqueline Schoenteich; 8,037

2. Anna Ehrenberg (Lübeck) mit Goldjunge/Jaqueline Schoenteich; 7,126

3. Emilie Deudon (FRA) mit Charlie W/Caroline Rabot; 7,057

CVI2* Pas de Deux

1. Adele Schröder (Gladbeck) und Sophie Wegner (Herne) mit Goldjunge/Jaqueline Schoenteich; 7,603

CVIY2* Damen

1. Michelle Brugger (SUI) mit Londontime/Ivana Costa; 7,681

2. Mona Pavetic (Neuss) mit Max/Sarah Krauss; 7,622

3. Maelys Marmin (SUI) mit Vegas du Hans/Dupon Joosten; 7,344 CVIJ2* Damen

1. Lena Dao Duc (FRA) mit Barrington/Lisa Duon; 8,154

2. Lara Andrew (Schriesheim) mit Bartelino/Lisa Huber; 8,090

3. Amari Santamaria Diaz (Userin) mit Meran/Hauke Thummler; 7,770

CVIJ2* Herren

1. Sam Dos Santos (NED) mit Chameur/Pian Pierik; 8,376

2. Fabio Ring (Bergisch Gladbach) mit Max/Sarah Krauss; 7,975

3. Paul Giroux (FRA) mit Fürst Fridolin/Oriane Jeanmaire; 7,157

CVIJ2* Gruppen

1. Juniorteam Fredenbeck (Charlotta Schober (Nottensdorf), Mirja Luise Krohne (Drochtersen), Hannah Stüve (Dollern), Eva Esser (Fredenbeck - Schwinge), Henry Frischmuth (Fredenbeck), Hella Köböck (Fredenbeck) mit Capitain Claus/Gesa Buhrig; 7,898

2. South Scotland Select (GBR) mit Briardale Lothario/Stacey Swanston; 6,394

3. Juniorteam VV Köln-Dünnwald III (Lena Lindenberg (Nümbrecht), Frida Müller (Köln), Christine Job (Leverkusen), Carlotta Knauf (Köln), Lena Mertens (Korschenbroich), Nadja Lorenz (Köln), Meike Yen (Köln), Fabio Ring (Bergisch Gladbach) mit Grey Coco/Kevin Greiner; 5,018

CVIJ2* Pas de Deux

1. Katharina Pluss (SUI) und Valentina Pluss (SUI) mit Kairo S/Ivana Costa; 8,253

2. Leonie Müller (Werdohl) und Luisa Schulte (Balve) mit Cairo/Claudia Doller-Ossenberg-Engels; 7,390

3. Abigail Ward (GBR) und Ellie Davies (GBR) mit Iggy/Christina Ender; 6,812 Weitere Informationen unter: https://www.saumur.org/en/saumur-vaulting/ Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Gruppen/2*/J2*/Ch2*/2*Pas de Deux/J2*Gruppen/1*/J1*/Ch1*/1*Pas de Deux/J1*Pas de Deux/Y U21) vom 28. bis 31. März in Fossalta/ITA

CVI3* Damen

1. Eva Nagiller (AUT) mit Idefix/Longenführer Klaus Haidacher, 8,473

2. Rebecca Greggio (ITA) mit Orlando Tancredi/Claudia Petersohn, 8,038

3. Cornelia Pikl (AUT) mit The Moment/Melanie Neubauer; 7,996

4. Diana Harwardt (Bernau) mit Quesera-Sera/Andrea Harwardt; 7,785

CVI3* Herren

1. Julian Wilfing (Untermeitingen) mit Aragorn/ Alexander Zerbrak; 8,505

2. Philip Clement (AUT) mit Asti Royal XL/Lena Kalcher-Prein; 8,056

3. Davide Zanella (ITA) mit Oralando/Claudia Petersohn; 8,047

CVI3* Gruppen

1. Team AUT mit Fuerst D/Martina Seyrling; 7,694

2. VV Ingelsberg 1 (Annalena de Pellegrini (Forstern), Antonia Piecha (Pfaffenhofen an der Ilm), Stella Alice Pfaffenzeller (München), Theresa Groner (Willich), Sarah Liersch (Planegg), Gregor Klehe (Grasbrunn), Katharina Gschlößl (Marzling) mit Fider Rock/Alexander Hartl; 7,559

3. Team AUT mit Irresistible/Maria Lehrmann; 7,463

CVI2* Damen

1. Rebecca Greggio (ITA) mit Éclair Du Logis/Claudia Petersohn; 7,649

2. Chiara Tavoso (ITA) mit Monaco Franze 4/Nelson Vidoni, 7,392

3. Berenike Einspieler (AUT) mit Asti Royal XL/Lena Kalcher-Prein; 7,379

4. Lena Gaedke (Gräfelfing) mit Wildcard/Josephine Storey; 7,322

CVIJ2* Damen

1. Clara Ludwiczek (AUT) mit Domino/Klaus Haidacher; 8,368

2. Giada Samiolo (ITA) mit Fran D’Alme C Z/Laura Carnabuci; 8,159

3. Dana Benedict (AUT) mit Calcifer/Maria Lehrmann; 7,959

…

9. Laura Seemüller (Bad Wörishofen) mit For Ever/Alexnader Zerbrak; 7,711

CVIJ2* Herren

1. Jan Stellahaegi (ITA) mit Monaco Franze 4/Nelson Vidoni; 8,111

2. Leonel Gelke (Leipzig) mit Dr. Grunow/Jeanette Stelzer; 7,992

3. Ettore Arena (ITA) mit Fran D’Alme C Z/Laura Carnabuci; 7,010

CVIY2* Damen

1. Giorgia Fanucci (ITA) mit Bambola/Elettra Lambardi; 7,832

2. Lisa Wagner (Leipzig) mit Cascais/Katja Wagner; 7,793

3. Leonie Koller (AUT) mit Idefix 25/Klaus Haidacher; 7,744

CVI2* Pas de Deux

1. Laura Lutz (Erding) und Veronica Frey (Kanzberg) mit Rocco/Alexander Hartl; 7,538

2. Emiliy Scherer (AUT) und Valentin Schmid (AUT) mit Elmar XV/Sabine Frauenschuh; 7.019

3. Leonie Auracher (Oberhaching) und Charlotte Storey (Holzkirchen) mit Wildcard/Josephine Storey; 5,500

CVIJ2* Pas de Deux

1. Leonel Gelke (Leipzig) und Jennifer Reichert (Zörbig) mit Dr. Grunow/Jeanette Stelzer; 7,610

2. Felix Wöhe (Eberswalde) und Greta Helene (Bernau) mit Crashkurs/Andrea Harwardt; 7,181

3. Lara Scherer (AUT) und Julia Hasse (AUT) mit Izadora/Sabine Frauenschuh, 5,918

CVIJ2* Gruppen

1. Team AUT mit Pli Oreille/Nicole Voithofer; 7,550

2. Team AUT mit Chantor Deux/Ursula Freund; 6,667

3. Juniorteam Bad Friedrichshall (Maya Schaarschmidt (Nordheim), Folrentine Holder (Nordheim), Emmea Theile (Heilbronn), Chloe Toledo- Mikeln (Bad Friedrichshall), Lucia Reichelt (Schwaigern), Elena Gurt (Bad Friedrichshall) mit Bento 252/Hannelore Leiser; 6,655

CVICh2* Damen

1. Matilde Resente (ITA) mit Robert Redford 5/Nelson Vidoni; 7,325

2. Jennifer Reichert (Zörbig) mit Samor/Katja Wagner; 7,076

3. Neea Kostiainen (FIN) mit Opus Del van D’Bay/Claudia Petersohn; 7,067 Weitere Informationen unter https://www.vaultingresults.it/live/0aac67c4-d281-4c05-8546-c894cbb78353