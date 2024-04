Hagen a.T.W. Die große internationale deutsche Freiluft-Saison der Spring- und Dressurreiter beginnt inzwischen traditionell in Hagen am Teutoburger Wald. Wie nun in 20 Tagen mit Portugal als Partnerland. Die Veranstaltung auf dem Kasselmann-Hof ist gleichzeitig ein Ausblick auch auf die Olympischen Spiele ab Ende Juli in Paris. Die Freude auf die Eröffnung der internationalen deutschen Freiluft-Saison in Spring- und Dressursport in Hagen a.T.W. erscheint groß, denn das Aufgebot für ‘Horses & Dreams meets Portugal’ steht fest. Springreiter und Dressursportler aus 28 Nationen werden vom 24. bis 28. April auf dem Hof Kasselmann in 23 internationalen und 13 nationalen Spring- und Dressurprüfungen starten. Und was diese Ausgabe des bekannten Reitsport-Festivals besonders reizvoll macht, ist die hohe Qualität der Teilnehmer.

Wer fürchtete, dass in einem olympischen Jahr nicht die allererste Garde der Spring- und Dressurreiter nach Hagen käme, darf sich eines besseren belehren lassen: Zum Auftakt der großen ‘grünen’ Saison haben sich unter anderem aus dem Springreiterlager die Nummer Neun der Weltrangliste, Richard Vogel, und der zweitbeste Deutsche, Christian Kukuk angekündigt. Der deutsche Rekord-Internationale Ludger Beerbaum, Katrin Eckermann, Sophie Hinners, Marco Kutscher, Mario Stevens, Andre Thieme oder David Will ergänzen neben vielen anderen die Liste der herausragenden deutschen Teilnehmer. Sie haben Konkurrenz von unter anderem Rolf-Göran Bengtsson (SWE), Wilma Hellström (SWE), Eiken Sato (JPN), Robert Whitaker (GBR), Marc Houtzagers (NED) oder Alexa Stais (CPY). In fünf Prüfungen haben die Springreiter Chancen, Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Das sportliche Programm und die Ausschreibung wurden unter Einbeziehung von Top-Reitern wie Jan Wernke und Philip Rüping optimiert. Die Drei-Sterne Tour wird komplementiert von Zwei- und Ein-Sterne Prüfungen, einer internationalen Youngster-Tour und der ersten Qualifikation für Deutschlands U25 Springpokal. “Gucken, wo man steht, wie weit man ist und an was man noch arbeiten muss!” - so fasst der Deutsche Meister von 2022, Mario Stevens, seinen Start in Hagen zusammen. “Ein Turnier mit fünf Weltranglisten-Springen ist sehr selten in der heutigen Zeit, und es ist ganz wichtig, dass diese Turniere Bestand haben für junge Reiter und Pferde. Um später ein Championat oder Nationenpreise reiten zu können, müssen Pferde und Reiter über diese Turniere den Weg finden. Hagen ist zum Auftakt der Saison der erste Standort, wo der Bundestrainer sich ein Bild machen kann, um diese Teams zu benennen.”



Mini-Paris im Dressurviereck

Die Dressur ist ebenso hochkarätig besetzt, vor allem in der CDI4* Tour, die sich in Grand Prix Kür und Special aufteilt. Die Briten treten mit zwei ihrer Medaillen-Aspiranten an, mit den Olympiasiegern Charlotte Dujardin auf Imhotep und Carl Hester auf Fame. Sie werden sich mit den deutschen Kaderreitern Isabell Werth, Ingrid Klimke, Frederic Wandres, Semmieke und Sönke Rothenberger messen. Vier Reiter der aktuellen Top Ten der Weltrangliste zeigen im Hagener Dressurviereck die hohe Kunst dieser Disziplin und versprechen ein großartiges Sporterlebnis. “Das Timing ist perfekt, um nach Wellington hier an die europäische Saison anknüpfen und die richtige Visitenkarte abgeben zu können,” sagt der Hagener Frederic Wandres, aktuell auf Rang sieben in der Weltrangliste und im Olympiakader für Deutschland.

“Gerade in der Dressur haben wir schon eine kleines Vor-Olympia“, sagt Turnierleiter Francois Kasselmann mit Blick auf das hochkarätig besetzte Teilnehmerfeld, „das bestätigt den Stellenwert von Horses & Dreams. Selbst aus Saudi Arabien oder den USA begrüßen wir Teilnehmer hier.” Paris hat auch Einfluss auf einen Standortwechsel: Der CDI4* Grand Prix Special, Preis der MEGGLE Group GmbH, hält erstmalig Einzug in das Springstadion am Sonntagmorgen. “Das hat sich ein Stück weit die Bundestrainerin Monica Theodorescu gewünscht, da die Medaillen in der Teamwertung von Paris sich über den Grand Prix und den Special entscheiden. Darum haben wir die Prüfung ins Hauptstadion verlegt.”



Erster Test für Team Portugal

Nachdem sich Portugal in letzter Minute einen Teamplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris sichern konnte, steht für die portugiesischen Dressurreiter in dieser Saison viel auf dem Spiel. Ein erstes Kräftemessen für die potentielle Mannschaft für Paris gibt es in Hagen: Mit Maria Caetano, Rita Ralao Duarte, João Pedro Moreira, António Do Vale, Nuno Avelar, Sebastião Lucas Lopes und Nuno Miguel Silva hat ein starkes portugiesisches Kontingent in der Drei- und Vier-Sterne Tour genannt. “Es ist wichtig für unsere Trainer und unsere Föderation, alle Reiter hier zusammen zu sehen. Für uns ist es wahrlich ein Test im Hinblick auf Paris, hier zu reiten. Wenn man überlegt, in einem Championat zu starten, muss man erstmals in Hagen gut reiten. Ich werde alles geben,” ergänzt Grand Prix Reiter António Do Vale, der seit Jahren in Lastrup lebt und für den Horses & Dreams eines seiner ersten internationalen Turniere in Deutschland war. Auch seine Familie - die Do Vales haben fünf Kinder - kommen gerne auf den Hof Kasselmann erzählt er. “Hagen ist nicht nur ein Turnier für uns, wir haben auch als Familie viel Spaß hier!”



Working Equitation und Fohlenauktion - Premiere

Teilnehmer und Besucher erwartet ein portugiesisches Dorf mit Präsentationen des Cavalo Lusitano e.V. Zuchtverbandes und 105 weiteren Ausstellern aus den Bereichen Reitsport, Home, Lifestyle und Gastronomie. Mit den Aufführungen der Working Equitation zieht sogar eine dritte Disziplin auf das Veranstaltungsgelände am Borgberg. Sechs internationale Größen dieses beliebten Sports, der auf Elementen der klassischen Dressur und traditionellen Arbeitsreitweise Portugals und anderer südeuropäischer Nationen basiert, treten neben Star Lisa Röckener in der Show am Samstagabend auf. Eine Premiere feiert auch die erste Oldenburger Elite-Fohlenauktion bei Horses & Dreams, die am Freitag, die am 26. April um 20.30 Uhr startet. Veranstalter Ulli Kasselmann fasst zusammen: “Wir hoffen, das Turnier so präsentieren zu können, wie wir und wie die Zuschauer es wünschen - mit gutem Sport und ‘Welfare of the Horse’. Dazu gehört auch, das Pferd auf Dauer noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen.”

Klubgründung – eine Idee von Ullrich Kasselmann

Hof Kasselmann gründet „Horses & Dreams – The Club“ als innovatives Unternehmer-Netzwerk

Eine weitere Premiere wurde gestern in Hagen verkündet: Der Hof Kasselmann hat sein Engagement schon oft über die Grenzen des Pferdesports hinaus erweitert und als Think Tank und Ort der Zusammenkunft zur Diskussion und Entwicklung von Ideen beigetragen. Eine neue Initiative, die Ulli Kasselmann persönlich am Herzen liegt, ist die Gründung von „Horses & Dreams – The Club“ in Zusammenarbeit mit dem Marketingstrategen Andreas Busemann. Der Club bietet Partnern aus der Wirtschaft einzigartige Möglichkeiten des Netzwerkens und des Gedankenaustausches sowie der Gestaltung der jeweiligen Kundenbeziehungen und der Mitarbeitermotivation auf höchstem Niveau. Besondere Anliegen des Clubs sind die Förderung der Initiative „Reiten gegen den Hunger“ der Welthungerhilfe, sowie die Unterstützung des therapeutischen Reitens auf Hof Spiegelburg. Insgesamt 10 Prozent aller Erlöse werden hierfür gespendet.



Mitgliedschaften im „Horses & Dreams – The Club“ sind ab einem Jahresbeitrag von 3.000 Euro möglich. Mitglieder profitieren von einer Vielzahl von Vorteilen, darunter Business-Speed-Dating Events, Vorträge von Wirtschafts- und Politikvertretern, sowie Netzwerkabenden auf dem Hof Kasselmann und insbesondere den vielfältigen Kontakten der Gründungsväter Ulli Kasselmann und Andreas Busemann. Interessierte Unternehmen sind herzlich eingeladen, sich dem exklusiven Unternehmer-Netzwerk anzuschließen und von den vielfältigen Möglichkeiten des „Horses & Dreams – The Club“ zu profitieren. Eine erste Gelegenheit bietet sich anlässlich der offiziellen Clubgründung, die stilvoll am 24. April ab 17:00 Uhr im Gelben Salon auf Hof Kasselmann stattfindet.



Eintrittskarten und VIP-Tickets für "Horses & Dreams meets Portugal" sind im Vorverkauf auf Ticketmaster erhältlich. Seien Sie dabei und erleben Sie fünf Tage voller Spannung, Emotionen und erstklassigem Reitsport auf dem Hof Kasselmann.

