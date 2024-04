Miami Beach. Michael Duffy – mehrmals schon nahe, nun erstmals ganz vorne in einem Grand Prix der Global Champions Tour. Deutsche Teilnehmer waren lediglich dabei am Strand von Miami in Florida. Der Ire war nicht weniger als viermal seit 2018 viermal mit ganz vorne und dann auf einem dritten Platz, jetzt verbuchte Michael Duffy (27) in Miami Beach erstmals einen ganz großen Erfolg auf der Global Champions Tour: Er sicherte sich den mit 350.000 Euro ausgeschriebenen Großen Preis. Als einziger blieb er im Stechen um die 115.000 €-Prämie auf dem zwölfjährigen Franzosen-Wallach Claptonn Mouche ohne Fehler. Dahinter folgte der für Österreich reitende Max Kühner (50) aus Starnberg auf irischen Wallach EIC Cooley Jump the Q, der vor einem Jahr in Riesenbeck ebenfalls Zweiter des Großen Preises der Tour geworden war. Den dritten Platz belegte der Franzose Julien Anquetin (34), Sieger im Großen Preis des Hermes-Turniers vor einigen Wochen in Paris, auf Blood Diamond du Pont. Im Stechen war lediglich der Gewinner ohne Strafpunkt geblieben, sechs Reiter hatten einen Abwurf, Bestzeit erzielte Max Kühner. Deutsche Springreiter waren im Grand Prix dabei, doch entfernt von einer vorderen Platzierung. Lediglich ins Geld sprang der Schimmelhengst Mumbai unter Christian Kukuk (Riesenbeck), der Angestellte im Imperium des deutschen Rekordinternationalen Ludger Beerbaum erhielt für den zwölften Platz – vier Strafpunkte im Normalumlauf – noch 3.500 Euro. In der Gesamtwertung der Serie mit 15 Großen Preisen auf der Tour führt nach Doha und Miami Beach der Spanier Eduardo Alverarez Aznar mit 62 Punkten vor Kühner (61) und Christian Kukuk (56). Michael Duffy ist mit 42,14 Zählern Vierter vor dem für Belgien reitenden Ägypter Abdel Said und dem Franzosen Simon Delestre (je 40 Punkte). Am nächsten Wochenende folgt die dritte Konkurrenz in Mexiko City. Aus Deutschland ist als Veranstaltungsort nur noch Riesenbeck mit Turnierchef Ludger Beerbaum an Bord der Millionen-Serie, der CSI vor dem Schloss findet vom 18. bis 21. Juli statt. Grand Prix Miami Beach