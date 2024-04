...und (Foto) in Peelbergen/ NL hatte Davis Will (Dagobertshausen) auf dem zehnjährigen Hannoveraner Hengst Kansall von Kannan-Casall den Zwei-Sterne-Grand Prix nach Stechen mit einer Zehntelsekunde Vorsprung gegenüber Rolf-Göran Bengtsson (Schweden) auf dem Holsteiner Vererber Zuccero für sich entschieden und ein Preisgeld von 7.050 Euro kassiert. (Foto: Josef Dicken) Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/P/Ch/CSIU25/P) vom 2. bis 7. April in Opglabbeek/BEL

Nationenpreis Junge Reiter

1. Belgien; 12 Punkte

2. Niederlande; 21

3. Deutschland (Thore Stieper (Hohenaspe) mit Catwalk 30, Eske Schierhold (Wardenburg) mit Chalyna, Felizitas Judith (Lahntal) mit Petit Prince HD und Magnus Schmidt (Naumburg) mit Miss Balou); 37

Großer Preis Junge Reiter

1. Mathieu Bourdeaud’Hui (BEL) mit Oscar The Homage; 0/0/37,27

2. Yana Jansegers (BEL) mit Orlando van de Afspanning; 0/0/39,65

3. Sarah Ver Linde (BEL) mit Caleya; 0/0/40,39

…

5. Thore Stieper (Hohenaspe) mit Cool Cat 12; 0/0/41,21

Nationenpreis Junioren

1. Belgien; 0

2. Irland; 12

3. Niederland; 12

…

6. Deutschland (Naomi Himmelreich (Niederbrechen) und Flying Kiss, Ava Ferch (Stegen) mit Catinka S; Emma Bachl (Postmuenster) mit Classic White 2 und Lennard Tillmann (Grevenbroich) mit By Balou); 28

Großer Preis Junioren

1. Gary Dooley (IRL) mit CSF Olympic Jewel; 0/0/40,19

2. Mathilda Hansson (SWE) mit Obelix Vd Berghoeve; 0/0/40,47

3. Louis Lambrecht (BEL) mit Cevrine du Banney Z; 0/0/41,35

…

11. Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Milano; 1/80,16

Nationenpreis Pony

1. Irland; 4 Punkte

2. Schweden; 21

3. Niederlande; 28

…

5. Deutschland (Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl SH NRW, Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg) mit Navayo; Lena-Marie Kraus (München) mit Voodstock de l’Astree und Antonia Häsler (Chemnitz) mit Indimill A); 36

Großer Preis Pony

1. Lieselot Kooremans; 0/0/34,51

2. Lily Tunney (IRL) mit Fireman; 0/0/35,38

3. Bethany Vos (NED) mit Still Got ME; 0/0/36,63

…

19. Antonia Häsler (Chemnitz) mit Indimill A; 0/8/40,49

Nationenpreis Children

1. Belgien; 0 Punkte

2. Polen; 10

2. Schweden; 10

…

6. Deutschland (Marie Neukirch (Bayreuth) mit Top Ten Semilly, Fynn Hobitz (Emsbüren) mit Vancouver, Lutz Gripshöver (Werne) mit Castellino 5 und Charlotte Luise Boeken (Viersen) mit Kaischa); 28

Großer Preis Children

1. Robin Vermeir (BEL) mit Copacabana of the Paddocks Z; 0/0/36,26

2. Stella Heijligers (NED) mit Go GO; 0/0/37,45

3. Charlie Flynn (IRL) mit Elia; 0/0/37,56

…

18. Hannes Huthwelker (Datteln) mit Chocolina FS; 0/4/44,03

Großer Preis U25

1. Mathieu Bourdeaud’Hui (BEL) mit Quint Vd Bisshop; 0/0/35,83

2. Leon Brutsaert (BEL) mit Frodo Vd Withoeve Z; 0/0/40,00

3. Yana Jansegers (BEL) mit Capri 100; 0/4/37,41

4. Magnus Schmidt (Naumburg) mit Bella d’OR; 0/4/40,32

Großer Preis Pony CSIP

1. Emile Beke (BEL) mit Incitatus; 0/0/38,87

2. Senan Reape (IRL) mit Nora; 0/0/41,86

3. Noomi Skobe Rosén (SWE) mit Gorm; 0/4/36,77

…

20. Antonia Häsler (Chemnitz) mit Berkzicht Rob; 14/79,66 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Springturnier (CSI5* GCT/GCL) vom 3. bis 6. April in Miami Beach/USA

Großer Preis

1. Miachael Duffy (IRL) mit Claptonn Mouche; 0/0/43,60

2. Max Kühner (AUT) mit EIC Cooley Jump the Q, 0/4/41,59

3. Julien Anquetin (FRA) mit Blood Diamond du Pont; 0/4/42,14

…

12. Christian Kukuk (Hörstel) mit Mumbai; 4/75,08

Weitere Informationen unter: www.gcglobalchampions.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 3. bis 7. April in Gorla Minore (ITA)

Großer Preis

1. Christoph Obernauer (AUT) mit Kleons Renegade; 0/0/38,55

2. Emanuele Camilli (ITA) mit Chacco’s Girlstar; 0/0/35,58

3. Yuri Mansur (BRA) mit Miss Blue-Saint Blue Farm; 0/0/40,15

…

17. Michael Viehweg (Schrobenhausen) mit Contario; 4/77,81 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Internationales Dressurturnier (CDI4*/3*/U25) vom 04. bis 07. April in Stadl-Paura/AUT

Grand Prix CDI4*

1. Christian Schumach (AUT) mit Amplemento, 70,522 Prozent

1. Simone Pearce (AUS) mit Destano, 70,522

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’avie; 70,087

Grand Prix Special CDI4*

1. Christian Schumach (AUT) mit Amplemento, 70,702

2. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’avie; 70,213

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Forsazza de Malleret; 70,128

Grand Prix Kür CDI4*

1. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’avie; 73,830

2. Bettina Kendlbacher (AUT) mit Broadmoars Don Alfredo AWO; 72,635

Grand Prix CDI3*

1. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Birkhof’s Topas FBW; 71,391

2. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s Zonik Hit OLD; 70,239

3. Matthias Bouten (Grafing) mit Pramwaldhof‘‘s Bellagio; 68,565

Grand Prix Special CDI3*

1. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Birkhof’s Topas FBW; 72,574

2. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s Zonik Hit OLD; 70,787

3. Franziska Stieglmaier (Roth) mit Diamond Head; 68,575

Grand Prix U25

1. Cecilie Dybro Jensen (DEN) mit Blue Hos Bentley; 69,154

2. Celina Baadstangen (NOR) mit Badinda Altena; 68,769

3. Thomas Trischberger (Lenggries) mit Liverpool 58; 67,256 Weitere Informationen unter: www.pferde-stadlpaura.at Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y) vom 3. bis 7. April in Sint-Truiden/BEL

Grand Prix

1. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) mit Sam 1008; 70,348 Prozent

2. Kristin Biermann (Essen) mit Queensland 20; 69,196

3. Carina Scholz (Glandorf) mit Quinto; 68,130

Grand Prix Special

1. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) mit Sam 1008; 71,043

2. Lina Uzenhasan (USA) mit Fürst Fabelhaft UZN; 69,213

3. Warwick Mclean (AUS) mit Hendrix 11; 68,064

…

6. Kristin Biermann (Essen) mit Queensland 20; 66,745

Grand Prix Kür

1. Maik Kohlschmidt (Deutschland) mit Passadena; 71,050

2. Sergio Garcia Bermejo (ESP) mit Quadroneur; 70,545

3. Carina Scholz (Glandorf) mit Quinto; 69,680

Team Junge Reiter

1. Luca Elina Gartmann (Kaarst) mit Quaters Diamon; 71,520

2. Lea Andreassen Torabi (DEN) mit Bergakras Amaranth; 79,931

3. Wynja Eriksdotter Rubin (SWE) mit El Diablo; 70,490

Individual Junge Reiter

1. Wynja Eriksdotter Rubin (SWE) mit El Diablo; 70,735

2. Lea Andreassen Torabi (DEN) mit Bergakras Amaranth; 69,755

3. Thilde Rude Hare (DEN) mit Fred The Red; 68,284

…

8. Luca Elina Gartmann (Kaarst) mit Quaters Diamon; 67,451

Kür Junge Reiter

1. Wynja Eriksdotter Rubin (SWE) mit El Diablo; 72,733

2. Dagmar Sofie Oxlund (DEN) mit Zwip Zwap Havdal; 72,333

3. Lea Andreassen Torabi (DEN) mit Bergakras Amaranth; 71,675

…

7. Luca Elina Gartmann (Kaarst) mit Quaters Diamon; 68,750 Weitere Informationen unter: www.stalgravenhof.com Internationales Vielseitigkeitsturnierturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/CCI1*-Intro) vom 4. bis 7. April in Strzegom/POL

CCI4*-S

1. Tine Magnus (BEL) mit Dia van het Lichterveld Z; 35 (Dressur 32,6/Springen 0/Gelände 2,4)

2. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit D’Accord FRH; 35,2 (32,8/0/2,4)

3. Sara Algotsson Ostholt (SWE) mit Dynamite Jack; 37 (30,2/0/6,8)

CCI3*-S

1. Calvin Böckmann (Warendorf) mit Altair de la Cense; 29,4 (29,4/0/0)

2. Malin Asai (SWE) mit Maggan V; 35,4 (35,4/0/0)

3. Andrew Hoy (AUS) mit Vassily de Lassos; 35,5 (33,5/0/2,5)

CCI2*-S

1. Sophie Leube (Hamm) mit Isselhook’s Asaro; 26,2 (26,2/0/0)

2. Sophie Leube (Hamm) mit Heda; 26,4 (26,4/0/0)

3. Lara de Liederkerke-Meier (BEL) mit Quintus; 27,9 (27,9/0/0)

CCI1*-Intro

1. Lara de Liederkerke-Meier (BEL) mit Jungle Drum 3; 27,9 (27,9/0/0)

2. Juliane Barth (Hanstedt) mit Can’t Stop Caspar; 30,8 (30,8/0/0)

3. Halszka Witkowska-Nowak (POL) mit Apollo; 32,2 (32,2/0/0) Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Vielseitigkeitsturnierturnier (CCI2*-S) vom 5. bis 7. April in Majadahonda/ESP

CCI2*-S

1. Emma Schonvandt Alarcos (ESP) mit Qream Z; 35,4 (Dressur 31,4/Springen 4/Gelände 0)

2. Rafael Rodriguez Pastor (ESP) mit Cairos K; 39,7 (34,5/0/5,2)

3. Isabel Diaz Verdugo (ESP) mit Jamiro; 41,1 (34,3/0/6,8) 20. Neele-Sophie Wittkohl (Westergellersen) mit 60,4 (28,8/4/27,6) Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.