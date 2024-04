Mexiko City. Einen weiteren großen Erfolg ritt Richard Vogel während der Global Champions Tour in Mexiko City heraus, aber auch Katrin Eckermann und Daniel Deußer glänzten in einem Springen um 165.000 Euro. Im Hinblick auf Olympia in Paris Mitte des Jahres reitet der Schwabe Richard Vogel (27) fast konkurrenzlos in eine Position zur Nominierung für die Reiterspiele an der Seine. Vogel, zuhause in Dagobertshausen bei Marburg, Inhaber mit David Will einer Firma zum Ausbilden und Verkauf talentierter Springpferde, gewann am Vortag des Großen Preises der Global Champions Tour in Mexiko City ein mt 165.000 Euro dotiertes schweres Springen. Im Stechen um die 41.250 Euro Siegprämie siegte er auf dem Hannoveraner Wallach Cydello von Cascadello mit einer halben Skeunde Vorsprung vor dem britischen Olympiasieger Ben Maher, der den 15 Jhare alten holländischen Wallach Exit Remo vorstellte. Dahinter folgten die ebenfalls fehlerfreien Katrin Eckermann (Sassenberg) auf Chao Lee und der in Mechelen/ Belgien beheimatete Hesse Daniel Deußer auf dem zehnjährigen Hengst Otello de Gukldenboom von Tobago Z. Über Richard Vogel, der aus dem 900-Einwohnerort Binzwangen im Landkreis Biberach stammt, im letzten Dezember in Genf den Rolex Grand Prix der Grand Slam-Serie für sich entschied, bisher erst acht Nationen-Preise für Deutschland ritt, sagt sein früherer Arbeitgeber Ludger Beerbaum: „Richi ist ein unglaubliches Mega-Talent mit einer erstaunlichen Frühreife, er besitzt die seltene Mischung aus Talent, Gefühl und Kaltschnäuzigkeit im Parcours. Ein solches Gesamtpaket habe ich, solange ich mich erinnere, noch nie bei einem jungen Springreiter erlebt. Richi darf als Mischung betrachtet werden aus Gerd Wiltfang, Franke Sloothaak und Marcus Ehning.“ Mehr Lob geht eigentlich nicht. Richard Vogel ritt von 2016 bis 2019 für das Unternehmen des deutschen Rekord-Internationalen Ludger Beerbaum in Riesenbeck. S-Springen mit Stechen