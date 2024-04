Riad. Wie im Vorjahr heißt der Sieger um den Springreiter-Weltcup Henrik von Eckermann (42). Der Schwede gewann in Riad auf dem 14 Jahre alten belgischen Wallach King Edward das 44. Finale seit 1979 ohne einen einzigen Strafpunkt in drei Konkurrenzen. Zweiter wurde der Franzose Julien Epaillard auf Dubai du Cedre, den dritten Platz belegte Peter Fredricson (Schweden) auf Catch me Not S. Bester Deutscher war als Fünfter Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf dem Schimmel Elysium.