Wien. Nach neunjähriger Pause ist die Global Champions Tour zurück in der Wiener Hauptstadt Wien und gastiert dort für drei Tage vor Schloss Schölnbrunn. Erster Sieger über einen 5-Sterne-Parcours von Peter Schumacher (Koblenz) wurde der überaus erfolgsverwöhnte Brite Scott Brash auf Hello Folie. Bester Deutscher in diesem Springen nach Fehlerpunkten und auf Zeit war Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf Vestmalle de Val als Neunter. Auftakt Global Champions Tour in Wien, Zeitspringen