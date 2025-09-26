Sie befinden sich hier: Home Sport Scott Brash siegt vor dem Wiener Schloss Schönbrunn

Scott Brash siegt vor dem Wiener Schloss Schönbrunn PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 26. September 2025 um 18:39

Wien. Nach neunjähriger Pause ist die Global Champions Tour zurück in der Wiener Hauptstadt Wien und gastiert dort für drei Tage vor Schloss Schölnbrunn. Erster Sieger über einen 5-Sterne-Parcours von Peter Schumacher (Koblenz) wurde der überaus erfolgsverwöhnte Brite Scott Brash auf Hello Folie. Bester Deutscher in diesem Springen nach Fehlerpunkten und auf Zeit war Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf Vestmalle de Val als Neunter.

Auftakt Global Champions Tour in Wien, Zeitspringen
 

