Eve Catherine Bartels mit ihrem Erfolgshengst Villeneuve bei den Aachen Dressage Youngstars 2025 (Foto: Jasmin Metzner CHIO Aachen) Aachen. In der festlich geschmückten Albert-Vahle-Halle stellten die Nachwuchstalente der Dressurreiter Prüfung um Prüfung eindrucksvoll unter Beweis, warum sie zur Spitze ihrer Altersklassen zählen. Vier frisch gekrönte Hallenchampions sowie herausragende Leistungen ihrer Pferde und Ponys sorgten für strahlende Gesichter und den perfekten Jahresabschluss. Drei Starts, drei Siege im Preis in memoriam Hans-Peter Simons für Alix von Borries Besser hätte das Finale der Jungen Reiter im Preis in memoriam Hans-Peter Simons kaum laufen können: Alix von Borries aus dem Rheinland feiert mit ihrer Hannoveraner Stute Feingefühl FRH einen beeindruckenden Hattrick und sichert sich damit als Titelverteidigerin erneut die begehrte Schärpe der Hallen-Championesse, präsentiert von UVEX.



Zu den Klängen von James Blunt brillierte das Duo im Viereck und wurde mit einer persönlichen Bestleistung von 77,108 Prozent belohnt. „Es ist wahnsinnig besonders, hier einmal ganz vorne stehen zu können. In Aachen überhaupt starten zu dürfen, ist schon ein Traum – und dann gleich so einen Hattrick hinzulegen, ist einfach unglaublich“, sagte die strahlende Alix von Borries sichtlich bewegt nach ihrem Erfolg.



Das Podium blieb international. Platz zwei ging an die Niederländerin Yasmin Westerink mit Amphitryon OLD (74,992 Prozent), Mannschafts-Silbermedaillengewinnerin der diesjährigen Europameisterschaften in Kronberg und ehemalige Teilnehmerin des Exzellenz-Programms des CHIO Aachen CAMPUS. Rang drei sicherte sich ihre Landsfrau Morgan Walraven, die mit Benecia und einer persönlichen Bestleistung von 74,075 Prozent das starke niederländische Ergebnis komplettierte.



Dreifach-Triumph: Eve Catherine Bartels im WOTAX-Preis



Zu einer mitreißenden Kür auf Musik aus dem Film „Spirit“ erreichte das harmonische Duo Eve Catherine Bartels und Villeneuve eine persönliche Bestleistung von beeindruckenden 77,442 Prozent. Mit drei Starts und drei Siegen war ihnen der Titel der Junioren-Championesse 2025, präsentiert von UVEX, nicht mehr zu nehmen.



Nach ihrem Triumph zeigte sich die 16-Jährige überwältigt: „Es war unglaublich, und es kam sehr, sehr unerwartet. Ich bin mit der Erwartung hierhergekommen, einfach schöne Runden zu drehen, Villeneuve in den Prüfungen noch besser kennenzulernen und Kleinigkeiten zu optimieren. Aber dass wir dann dreimal gewinnen und auch noch den Meistertitel holen, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, einfach nochmal so viel Zeit mit ihm zu verbringen. Ich habe es sehr, sehr genossen!“



Den zweiten Platz belegte die Dänin Laura Qvist, die mit ihrem achtjährigen Wallach Hafsjolds Ranger eine neue persönliche Bestleistung von 76,650 Prozent erzielte. Qvist, Neuntplatzierte der diesjährigen Europameisterschaften im französischen Le Mans und Teilnehmerin des CHIO Aachen CAMPUS Exzellenz-Programms, bestätigte damit eindrucksvoll ihre internationale Klasse. Das Podest komplettierte die dreifache Europameisterin Julie Sofie Schmitz-Heinen mit ihrer achtjährigen Oldenburger Stute First Date OLD, die von der Jury mit 74,717 Prozent bewertet wurde.



Belgierin Elise van Os brilliert bei Children



Als Dritte der aktuellen Weltrangliste und mit der Team-Silbermedaille der diesjährigen Europameisterschaft im französischen Le Mans im Gepäck, war die Belgiern Elise van Os die Reise nach Aachen angetreten. Und am Sonntag lief die 14-Jährige im Sattel ihres achtjährigen Erfolgspferdes Reliv van 'T Amaryllishof zur Höchstform auf. „Das war heute meine letzte Prüfung in dieser Altersklasse. Ich bin sehr glücklich, dass es so gut gelaufen ist“, so Elise van Os im Anschluss an ihre harmonische und präzise Prüfung, die von der Jury mit stolzen 77,454 Prozent belohnt wurde. Damit hatte die amtierende belgische Meisterin die Messlatte so hoch gelegt, an die die nachfolgenden Reiterinnen nicht herankamen.



Als dann Lynn Sophie Soddemann als Schlussreiterin in die weihnachtlich geschmückte Albert-Vahle einritt, lastete schon ein wenig Druck auf den schmalen Schultern der 13-Jährigen. Immerhin hatte das Talent als Siegerin vom Vortag die besten Chancen auf die begehrte Schärpe der Hallen-Championesse, präsentiert von UVEX. Doch auch als vermeintliche Favoritin muss man abliefern. Und genau das tat das Nachwuchstalent im Sattel ihrer erst sechsjährigen in Westfalen gezogene Stute Fürstin Schufro GV. „Mit ihren gerade einmal sechs Jahren war sie vor dieser wirklich beeindruckenden Kulisse total fokussiert und super bei mir“, sagte sie hinterher. Und auch wenn ihr Ergebnis von 76,931 Prozent am Ende nicht ganz ausreichte, um die fulminante Leistung von Elise van Os zu übertrumpfen – es war genug, um sich in der 2. Wertungsprüfung der Children zwischen die Belgierin und Paula Kempkens aus Deutschland zu schieben (73,588 Prozent) und sich als Hallen-Championesse in der Altersklasse der Children zu krönen.



Laura Kohoutek mit Grund zur Freude



Im Sommer war Laura Kohoutek Doppel-Europameisterin der Children geworden, in der Albert-Vahle-Halle trumpfte die 14-Jährige jetzt in der Ponytour auf. Nach den Plätzen drei und zwei in den ersten beiden Wertungsprüfungen schlug in der finalen Kür, dem Elektro Kraemer-Preis, die große Stunde der jungen Nachwuchsreiterin und ihres 15 Jahre alten Wallachs Der kleine Sunnyboy WE. Nach einer mit Schwierigkeiten gespickten Kür leuchtete mit stolzen 77,225 Prozent eine neue persönliche Bestleistung auf der Anzeigentafel. „Mein Pony ist ein kleiner Frechdachs, aber er weiß auch immer ganz genau, wann es darauf ankommt. Dann gibt er alles“, erklärte Laura Kohoutek nach ihrer gelungenen Kür.



Mit eben dieser tollen Vorstellung schaffte es Laura Kohoutek das bis dahin beste Ergebnis der amtierenden Mannschafts-Europameisterin Hannah Charlotte Isbruch, die die beiden ersten Wertungsprüfungen für sich entscheiden konnte, noch zu übertreffen. Im Sattel ihres achtjährigen Diamond Touch NRW-Nachkommens DSP Der kleine Champion hatte die 16-Jährige 75,892 Prozent vorgelegt. Das reichte am heutigen Tag für Rang zwei. Dritte wurde der Niederländer Téo Rouyr, der gemeinsam mit seinem zehnjährigen Wallach D' Ultimo M 72,742 Prozent erreichte.



Das Rennen um die begehrte Schärpe der Hallen-Championesse war bei den Ponys in diesem Jahr ein echtes Wimpernschlagfinale. 222,362 zu 222,133 Prozent hieß es am Ende zugunsten der heutigen Tagessiegerin Laura Kohoutek. „Damit habe ich in diesem starken Starterfeld überhaupt nicht gerechnet“, sagte die 14-Jährige nach der feierlichen Siegerehrung und strahlte über das ganze Gesicht.