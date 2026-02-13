Doha/ Katar. Inzwischen erschöpfen sich Fragen, zum Beispiel danach, warum immer mehr große Reitsport-Turniere in Deutschland oder anderen Ländern Europas aus dem Kalender gestrichen werden und warum sich die internationale Spitze fast schon wöchentlich in einem Land der Ölmagnaten aufhält. Gegen die in den arabischen Staaten ausgeschriebenen geldträchtigen Turniere kann Europa nicht mehr dagegenhalten. Neuestes Beispiel: Doha und der mit 1,5 Millionen Euro ausgeschriebene Große Preis der Springreiter mit zwei Runden und Stechen. Doch von 44 Startern waren nur 13 im Geld, darunter Christian Ahlmann (Marl), der als Vierter sage und schreibe 150.000 Euro kassierte. Am Ende bleibt vor allem die Frage: Wie sollen die Pferde solchen Dauerstress und derartige Höchstanforderungen durchhalten ? Und welcher Turnierstall verfügt überhaupt über dieses kleine Lot von Spitzenpferden dafür ? Großer Preis von Doha, 2 Runden, Stechen um den Sieg, neun im Stechen, fünf in der Entscheidung fehlerlos.