Sie befinden sich hier: Home Sport Doha - 1,5 Millionen im Großen Preis...

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 2886 Gäste und 4 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Banner
Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Doha - 1,5 Millionen im Großen Preis... PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 13. Februar 2026 um 19:31

Doha/ Katar. Inzwischen erschöpfen sich Fragen, zum Beispiel danach, warum immer mehr große Reitsport-Turniere in Deutschland oder anderen Ländern Europas aus dem Kalender gestrichen werden und warum sich die internationale Spitze fast schon wöchentlich in einem Land der Ölmagnaten aufhält. Gegen die in den arabischen Staaten ausgeschriebenen geldträchtigen Turniere kann Europa nicht mehr dagegenhalten. Neuestes Beispiel: Doha und der mit 1,5 Millionen Euro ausgeschriebene Große Preis der Springreiter mit zwei Runden und Stechen. Doch von 44 Startern waren nur 13 im Geld, darunter Christian Ahlmann (Marl), der als Vierter sage und schreibe 150.000 Euro kassierte. Am Ende bleibt vor allem die Frage: Wie sollen die Pferde solchen Dauerstress und derartige Höchstanforderungen durchhalten ? Und welcher Turnierstall verfügt überhaupt über dieses kleine Lot von Spitzenpferden dafür ?

Großer Preis von Doha, 2 Runden, Stechen um den Sieg, neun im Stechen, fünf in der Entscheidung fehlerlos.
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>