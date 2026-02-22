Doha/ Katar. Der mit 575.000 Euro ausgeschriebene Große Preis von Doha auf 5-Sterne-Niveau endete mit dem Sieg des Brasilianers Marlon Modolo Zanotelli. Der Südamerikaner, der seit 15 Jahren in Waterloo/ Belgien einen eigenen Turnier- und Handelsstall unterhält und aus ärmlichen Verhältnissen stammt, siegte auf der Stute Charly Heart und sackte einen Prämie von 172.000 Euro ein. Von den deutschen Startern war nur Hans-Dieter Dreher platziert, er wurde auf Elysium 13. Großer Preis von Doha