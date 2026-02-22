Göteborg. Das vorletzte Weltcupspringen der Saison der Westeuropaliga in Göteborg endete zum dritten Mal in dieser Saison mit dem Erfolg für den Niederländer Willem Greve, bester Deutscher war Daniel Daußer, der sich für das Finale Anfang April in den USA vorzeitig ebenfalls qualifizierte. Nach den Erfolgen in Stuttgart im November und A Coruna im Dezember gewann der 43 Jahre alte Niederländer Willem Greve zum dritten Mla in dieser Saison ein Weltcupspringen. Greve sicherte sich in der mit 310.000 Euro dotierten Prüfung in Göteborg auf dem 15-Jährigen holländischen Hengst Grandorado TN nach Stechen den ersten Platz und eine Prämie von 77.500 €. In der Entscheidung war er auf dem Eldorado-Sohn fast eine halbe Sekunde schneller als die ebenfalls aus den Niederlanden angereiste Kim Emmen (31) auf dem Schimmelwallach Imagine NOP. Den dritten Platz erritt die frühere Schülerin von John Whitaker (Großbritannien), Malin Bnaryard-Johnsson (Schweden), auf Indiana. Von den deutschen Teilnehmern erreichte nur Daniel Deußer (Reijmenam) mit dem Hengst Otello de Guldenboom das Stechen, das er als Schnellster beendete, aber leider auch mit vier Strafpunkten, er wurde Sechster. In der Gesamtwertung der Westeuropaliga blieb Greve souverän an der Spitze nach bisher zwölf Konkurrenzern mit 81 Punkten vor Pokalverteidiger Julien Epaillard aus Frankreich, der 69 Zähler aufweist. Dritter ist Daniel Deußer mit 66 Punkten und somit für das 46. Finale seit 1979 in Forth Worth/ USA (8. bis 12. April) qualifiziert. Das letzte Springen der Westeuropaliga findet am kommenden Wochenende in Helsinki statt. Die Dressur-Weltcup-Kür der Westeuropaliga gewann in der herrlichen Scandinaviumhalle nicht der geheime Favorit Patrik Kittel (Schweden), sondern seine Landsfrau Maria von Essen (45). Die von der ehemaligen Weltklassereiterin Kira Kyrklund (Finnland) trainierte Skandinavierin siegte in der punktebringenden Kür mit 82,635 Prozenten auf dem Rappwallach Invoice vor Kittel auf Touchdown (81,920) und der Dänin Carina Cassöe Krüth auf Danciera (81,240). Deutsche Dressurreiter hatten die Reise nach Göteborg nicht angetreten, aber auch sonst fehlte von der Elite die Mehzahl. In der Gesamtwertung der Westeuropaliga und vor Helsinki zum Abschluss der Serie am nächsten Wochenende liegt die Belgierin Larissa Pauluis mit 67 Punkten vor Kittel (64) und dem Deutschen Raphael Netz (60). Weltcupspringen Göteborg Stand Westeuropaliga Weltcup-Kür Dressur Gesamtwertung Westeuropaliga