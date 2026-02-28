Opglabbeek/ Belgien. Im Hauptspringen des Freitagabends war der Deutsche Christian Ahlmann in zweifacher Position zu sehen, einmal als Fußgänger aus dem Parcours und einmal als Dritter… Für den Deutschen Christian Ahlmann (51) war das Hauptspringen am drittletzten Tag des Internationalen Turniers unter dem Titel „Zangersheide International“ im Sentower Patk im belgischen Opglabbeek nicht gerade vom Glück verfolgt. In der von zahlreichen Zuschauern gut besuchten riesigen Halle kam der Doppel-Europameister von 2003 und Weltcupgewinner von 2011 mit dem Hengst Otterongo Alpha Z nicht bis zum Parcoursende, Mittendrin war ein Zügel gerissen und der Marler musste dass Pferd zu Fuß aus der Halle führen, dafür wurde er nach einer feinen Vorstellung auf Dourkhan Hero Z am Ende Dritter des Stechens, das 17 Teilnehmer erreicht hatten über Hindernisse bis 1,45 m, ausgeschrieben für Hengste. Sieger wurde der niederländische Olympiadritte Maikel van der Vleuten (38) auf Kentucky Tms Z vor Seppe Wouters (Belgien) auf Goldeneye Gem. Am Start waren 33 Reiter. Hauptspringen Freitagabend „Zangersheide International“