Helsinki. Zum Abschluss der Saison in der Westeuropaliga des Springreiter-Weltcups setzte sich zum zweiten Mal in der Serie Steve Guerdat (Schweiz) in Helsinki durch vor drei vom Erfolg noch nicht unbedingt verfolgten Kollegen. Beim Finale im April in Texas ist die Zahl der deutschen Starter sehr überschaubar. Zum Abschluss der Westeuropaliga als Qualifikation für das 46. Finale um den Springreiter-Weltpokal seit 1979 gewann der Schweizer Steve Guerdat (43) wie bereits beim Januar-Turnier in Leipzig nun in Helsinki mit dem zwölfjährigen Wallach Albführen`s Iashoin Sitte die mit 250.000 Euro ausgeschriebene Konkurrenz. Im Stechen um die 62.500 Euro-Siegprämie war der Olympiasieger von London 2012 und dreimalige Weltcup-Gewinner vier Hundertstelsekunden schneller als die Norwegerin Oda Charlotte Lyngvaer (35) auf der Stute Carabella vd Neyen Z. Dainter reihten sich nach ebenfalls fehlerfreien Stechrunden ebenfalls noch erfolgshungrige Kollegen ein, der Belgier Viktor Daem (34) auf der Schimmelstute Kavaliers Blue und aus Neumünster Paula de Boer-Schwarz (33) mit My Miss Marpel OLD von Mylord Carthago. Am schnellsten war der Franzose Kevin Staut im Stechen mit Vida Loca Z unterwegs, doch ein Abwurf ließ ihm nur den fünften Platz. Nach Abschluss der Serie mit insgesamt 13 Springen haben sich aus der Westeuropaliga 18 Starter qualifiziert für das Endturnier in Forth Worth/ Texas (8. bis 12. April), darunter aus Deutschland Daniel Deußer und Europameister Richard Vogel. Möglicherweise rücken noch welche nach, auch aus Deutschland, wie die Erfahrung aus den Jahren seit Beginn des Weltcups 1978/ 1979 lehrt. Erfolgreichster Teilnehmer war in der nun zu Ende gegangen Saison in Europa der Niederländer Willem Greve mit drei Siegen und Platz 1 (81 Punkte) auf der Skala vor dem französischen Pokalverteidiger Julien Epaillard (69) und Daniel Deußer (66), Zweitbester an Erfolgen war Steve Guerdat mit zwei ersten Plätzen, auch er ist fpr das Finale vorgesehen.