Weltcupgewinner siegt im belgischen Santower-Park PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 01. März 2026 um 19:35

Opglabbeek/ Belgien. Zum Abschluss des Drei-Sterne-Springturniers in der einderucksvoll gestalteten Halle im Sentower-Park im belgischen Opglabbeek gewann Frankreichs Weltcupsieger Julien Epaillard auf seinem Paradewallach Donatello d` Auge den Großen Preis und eine Prämie von 14.200 Euro. Beste Deutsche war Katrin Eckermann (Kranenburg) als Vierte auf Chao Lee.

Großer Preis von "Zangersheide International"
 

