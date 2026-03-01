Opglabbeek/ Belgien. Zum Abschluss des Drei-Sterne-Springturniers in der einderucksvoll gestalteten Halle im Sentower-Park im belgischen Opglabbeek gewann Frankreichs Weltcupsieger Julien Epaillard auf seinem Paradewallach Donatello d` Auge den Großen Preis und eine Prämie von 14.200 Euro. Beste Deutsche war Katrin Eckermann (Kranenburg) als Vierte auf Chao Lee. Großer Preis von "Zangersheide International"