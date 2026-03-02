Sie befinden sich hier: Home Sport Karl Cook GP-Sieger des CSIO der USA in Wellington

Karl Cook GP-Sieger des CSIO der USA in Wellington PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Montag, 02. März 2026 um 09:23

Karl Cook (USA) und Candy - Siegerpaar im Grand Prix des CSIO 4* der USA in Wellington im Rahmen des Winterfestivals in Florida

(Foto: Sportfot)

Wellington/ Florida. Zum Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) der USA auf Vier-Sterne-Level in Wellington sicherte sich der Team-Olympiazweite Karl Cook (35) auf Candy den mit umgerechnet 170.000 Euro (200.000 US-Dollar) dotierten Grand Prix und als Prämie rund 50.000 Euro. Europameister Richard Vogel (Bensheim) belegte mit Iron Dames Chaker NRW den achten Rang.

CSIO der USA, Großer Preis
 

