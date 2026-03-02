Der Auftakt der für das Wochenende vorgesehenen Global Champions Tour 2026 kann in Doha/ Katar wegen der augenblicklichen Kriegslage in der Region nicht wie geplant stattfinden. Wie es heißt, soll das Turnier eine Woche später am 11. März beginnen. Gleichzeitig lässt der Veranstalter verlauten, dass die bereits angereisten Reiter und deren Pferde sowie die Mitarbeiter wohlauf sind.