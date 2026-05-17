London. Bei der traditionellen Royal Horse Show vor Schloss Windsor in London gewann der Luxemburger Victor Bettendorf den Großen Rolex Preis der Springreiter. In der mit 500.000 Euro dotierten Konkurrenz war Bettendorf auf Qwando van de Rispen im Stechen um das Siegprämie von 125.000 Euro fast zwei Sekunden schneller als Olympiasieger Ben Maher (Großbritannien) auf Point Break. Dahinter nach Stechen platzierten sich ebenfalls zwei Briten, nämlich Sienna Charles auf Chawon und Metthew Sampson auf Un Secreto Z. Als Bester Deutscher belegte Paris-Olympiasieger Christian Kukuk (Münster) mit Akarad Tivoli Z den zehnten Platz. Rolex Grand Prix der Royal Horse Show