Auf dem Foto Siegerehrung des Nationenpreises mit der siegreichen Equipe Deutschlands (Mitte) sowie die zweitplatzierten Belgier (rechts) und Schweden. Davor stehen jeweils die Equipe-Chefs: Dr. Annette Wyrwoll (GER), selbst ehemalige erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin, Kai-Steffen Meier (BEL) und Fredrik Bergendorff (SWE). (Foto: Jan Frohne) Marbach. Der große Gewinner der Internationalen Vielseitigkeitsveranstaltung mit dem Preis der Nationen des gleichzeitigen Internationalen Offiziellen Turniers von Deutschland (CCIO) war Michael Jung (Albstadt). Nicht weniger als dreimal stand er bei den Siegerehrungen ganz vorne rechts. Er hätte sich sogar einen Abwurf erlauben können und wäre dennoch der Sieger gewesen: Der viermalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) gewann am Schlusstag der Internationalen Marbacher Vielseitigkeit in der „Hengstparadearena“ die Vier-Sterne-Prüfung um den Preis der Firma iWEST Tiernahrung. Auf seinem Hannoveraner Wallach fischerChipmunk FRH mit 28,0 Punkten. Zweite wurde die Einzel-Olympiasiegerin von Tokio, Julia Krajewski (32,9), im Sattel des irischen Wallachs Tullabeg Platinum, auf dem dritten Platz landete mit 34,4 Punkten die Schwedin Louise Romeike auf dem in Deutschland gezogenen Wallach Caspian. Den erstmals im baden-württembergischen Haupt- und Landgestüt Marbach ausgetragenen Offiziellen Nationenpreis von Deutschland in der Vielseitigkeit, der pro Land nur einmal stattfinden darf, sicherte sich überlegen die deutsche Equipe mit Michael Jung, Julia Krajewski, Libussa Lübbeke und Ben Leuwer. Die „Gastgeber“ mit Equipe-Chefin Dr. Annette Wyrwoll (Duggendorf) kamen am Ende auf 98.8 Punkte. Zweiter wurde das Team aus Belgien (123,3) vor Schweden (130,8), der Schweiz (145,0), Frankreich (179,3) und Österreich (264,0). Im Deutschen Berufsreiter-Championat gewann zum zehnten Mal in dessen Geschichte ebenfalls Reitmeister Michael Jung, gefolgt von Julia Krajewski und Libussa Lübbeke. Im U25-Förderpeis setzte sich Libussa Lübbeke auf Caramia FRH, einer 16-jährigen Hannoveraner Stute, mit 37,9 Punkten vor Linus Weiß durch. Er hatte Astrello gesattelt, einen Wallach aus Hannoveraner Zucht, und am Ende 51,7 Punkte in der Ergebnisliste stehen. Alle Ergebnisse der Internationalen Marbacher Vielseitigkeit sind unter folgendem Link einzusehen: https://www.rechenstelle.de/en/agenda/2026/marbach/