Aachen. Die mit 75.000 Euro dotierte zweite Qualifikation zum Großen Rolex Preis zum Abschluss des CSI in Aachen endete mit dem Erfolg der US-SAmerikanerin Lillie Keenan (29), Die ehemalige Baletttänzerin schwebte im Sattel des Hengstes Kick On im Stechen der Konkurrenz im Stechen davon. Beste Deutscher in der Hitze von 30 Grad in der Soers war der viermalige Derby-Sieger und Exeuropameister Andre Thieme (51) auf dem Oldenburger Wallach Paule S als Siebter. Zweite Qualifikation zum Rolex Grand Prix Youngster Tour Springen Fehlerpunkte/ Zeit Einlagewettbewerb Springreiter/ Gespannfahrer