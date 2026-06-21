Luhmühlen. Die 5-Sterne-Konkurrenz der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen in der Lüneburger Heide wurde zu einem Festtag von zwei britischen Damen. Siegerin der Konkurrenz mit höchstem Schwierigkeitsgrad wurde Caroline Harris auf D.Day vor Emily King auf Valmy Biats. Den dritten Platz belegte der US-Amerikaner Boyd Martin auf Shanroe Cooley. Beste Deutsche war als Siebte Katharina Meyer auf Aspen T. An der Spitze gab es in der Sparte geradezu unüblich auch ordentlich Preisgeld, so gingen an die Erste 50.000 Euro und an die Zweite 35.000. 5-Sterne-Vielseitigkeit Luhmühlen