Sie befinden sich hier: Home Sport Britinnen-Tag in Luhmühlen

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1594 Gäste online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner
Banner
Anzeige


Britinnen-Tag in Luhmühlen PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 21. Juni 2026 um 18:35

Luhmühlen. Die 5-Sterne-Konkurrenz der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen in der Lüneburger Heide wurde zu einem Festtag von zwei britischen Damen. Siegerin der Konkurrenz mit höchstem Schwierigkeitsgrad wurde Caroline Harris auf D.Day vor Emily King auf Valmy Biats. Den dritten Platz belegte der US-Amerikaner Boyd Martin auf Shanroe Cooley. Beste Deutsche war als Siebte Katharina Meyer auf Aspen T. An der Spitze gab es in der Sparte geradezu unüblich auch ordentlich Preisgeld, so gingen an die Erste 50.000 Euro und an die Zweite 35.000.

5-Sterne-Vielseitigkeit Luhmühlen
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>