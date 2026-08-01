Stuttgart. R-haltenswert und Fair zum Pferd - Dressur-Studien begleiten die Weltmeisterschaften in Aachen mit einer gemeinsamen Berichterstattung auf YouTube. Unter dem Titel „Das Pferd. Der Sport. Die Zukunft.“ sind mehrere kostenfreie Sendungen geplant. Die erste Sendung findet bereits am Montag, 10. August 2026, unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaften statt. Weitere Sendungen folgen je nach Verlauf der Weltmeisterschaften und aktuellen Entwicklungen während der Veranstaltung sowie nach deren Abschluss. Die Sendungen verbinden eine sportliche Zusammenfassung der Wettbewerbe mit Gesprächen und fachlichen Einordnungen durch Experten. Neben Ergebnissen und sportlichen Höhepunkten sollen auch Themen wie Ausbildung, Pferdewohl, Regelwerke, Verantwortung, öffentliche Wahrnehmung und die zukünftige Entwicklung des Pferdesports Raum erhalten. „Aachen wird weltweit Aufmerksamkeit erzeugen,", sagt Viktoria Auracher von R-haltenswert. „Wir möchten diese Weltmeisterschaften offen und mit großer Vorfreude begleiten. Gleichzeitig wollen wir zusätzliche Hintergründe liefern, Entwicklungen einordnen und unterschiedliche fachliche Perspektiven miteinander ins Gespräch bringen.“ Die Live-Reihe versteht sich als Ergänzung zur klassischen Sportberichterstattung. Sie soll aktuelle Ereignisse aufgreifen, Zusammenhänge verständlich machen und auch Themen vertiefen, für die in der reinen Ergebnisberichterstattung häufig wenig Raum bleibt. Dabei sollen sowohl positive Entwicklungen und überzeugende sportliche Leistungen sichtbar werden als auch Fragen, die einer näheren fachlichen Betrachtung bedürfen.



Die Herausgeberin von Fair zum Pferd | Dressur-Studien, Claudia Sanders, ergänzt: “Eine Berichterstattung, die über das reine Tagesgeschehen hinausgeht, Entwicklungen einordnet und Zusammenhänge erklärt, entspricht genau dem Profil von Fair zum Pferd | Dressur-Studien und unserer mehr als 20-jährigen Erfahrung im Pferdejournalismus. Gemeinsam mit R-haltenswert können wir den Zuschauern neben der aktuellen Berichterstattung fundierte Hintergründe, fachliche Analysen und unterschiedliche Perspektiven bieten.“ Community gestaltet eine Sendung mit Eine der Sendungen wird inhaltlich gemeinsam mit der Community entwickelt. Zuschauer können im Vorfeld Themenvorschläge, Fragen und Wünsche einreichen. Aus diesen Anregungen wird ein

Schwerpunkt ausgewählt, der anschließend mit passenden Experten in einer eigenen Sendung behandelt wird. Kostenfrei auf YouTube Alle Sendungen werden am Abend live auf dem YouTube-Kanal von Fair zum Pferd | Dressur-Studien ausgestrahlt und können kostenfrei angesehen werden. Die Aufzeichnungen werden auch auf dem YouTube-Kanal von R-haltenswert abrufbar sein. Die konkreten Termine, Themen und Gesprächspartner werden schrittweise über die Kanäle von R-haltenswert und Fair zum Pferd | Dressur-Studien veröffentlicht. Die gemeinsame Berichterstattung bildet den ersten Teil des Aachen-Projekts von R-haltenswert. Ein weiterer Projektbaustein wird am 6. August 2026 in einer gesonderten Pressemitteilung vorgestellt. Titel der Sendereihe:

Das Pferd. Der Sport. Die Zukunft. Partner:

R-haltenswert

Fair zum Pferd | Dressur-Studien Start:

Montag, 10. August 2026, Zeitangabe 20 Uhr

Einen ersten kleinen Sendetest gibt es bereits am 03.08.2026, 20 Uhr Umfang:

Mehrere Sendungen sind im Lauf der Weltmeisterschaften geplant Plattform:

YouTube, kostenfrei