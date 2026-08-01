|Pferd - Sport - Zukunft: Projekt Dressurstudien in Aachen
|Geschrieben von: Viktoria Auracher/ dl
|Samstag, 01. August 2026 um 11:54
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Stuttgart. R-haltenswert und Fair zum Pferd - Dressur-Studien begleiten die Weltmeisterschaften in Aachen mit einer gemeinsamen Berichterstattung auf YouTube.
Unter dem Titel „Das Pferd. Der Sport. Die Zukunft.“ sind mehrere kostenfreie Sendungen geplant. Die erste Sendung findet bereits am Montag, 10. August 2026, unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaften statt. Weitere Sendungen folgen je nach Verlauf der Weltmeisterschaften und aktuellen Entwicklungen während der Veranstaltung sowie nach deren Abschluss.
Die Sendungen verbinden eine sportliche Zusammenfassung der Wettbewerbe mit Gesprächen und fachlichen Einordnungen durch Experten. Neben Ergebnissen und sportlichen Höhepunkten sollen auch Themen wie Ausbildung, Pferdewohl, Regelwerke, Verantwortung, öffentliche Wahrnehmung und die zukünftige Entwicklung des Pferdesports Raum erhalten.
„Aachen wird weltweit Aufmerksamkeit erzeugen,", sagt Viktoria Auracher von R-haltenswert. „Wir möchten diese Weltmeisterschaften offen und mit großer Vorfreude begleiten. Gleichzeitig wollen wir zusätzliche Hintergründe liefern, Entwicklungen einordnen und unterschiedliche fachliche Perspektiven miteinander ins Gespräch bringen.“
Die Live-Reihe versteht sich als Ergänzung zur klassischen Sportberichterstattung. Sie soll aktuelle Ereignisse aufgreifen, Zusammenhänge verständlich machen und auch Themen vertiefen, für die in der reinen Ergebnisberichterstattung häufig wenig Raum bleibt.
Dabei sollen sowohl positive Entwicklungen und überzeugende sportliche Leistungen sichtbar werden als auch Fragen, die einer näheren fachlichen Betrachtung bedürfen.
Community gestaltet eine Sendung mit
Eine der Sendungen wird inhaltlich gemeinsam mit der Community entwickelt. Zuschauer können im Vorfeld Themenvorschläge, Fragen und Wünsche einreichen. Aus diesen Anregungen wird ein
Kostenfrei auf YouTube
Alle Sendungen werden am Abend live auf dem YouTube-Kanal von Fair zum Pferd | Dressur-Studien ausgestrahlt und können kostenfrei angesehen werden. Die Aufzeichnungen werden auch auf dem YouTube-Kanal von R-haltenswert abrufbar sein. Die konkreten Termine, Themen und Gesprächspartner werden schrittweise über die Kanäle von R-haltenswert und Fair zum Pferd | Dressur-Studien veröffentlicht. Die gemeinsame Berichterstattung bildet den ersten Teil des Aachen-Projekts von R-haltenswert. Ein weiterer Projektbaustein wird am 6. August 2026 in einer gesonderten Pressemitteilung vorgestellt.
Titel der Sendereihe:
Partner:
Start:
Umfang:
Plattform: