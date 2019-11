Jessica von Bredow-Werndl erstmals in einer Weltcup-Konkurrenz vor Isabell Werth - in Stuttgart bei der dritten Konkorrenz zur Teilnahme am Finale im nächsten April in Las Vegas. Die Oberbayerin stellte die Trakehnerstute Dalera BB vor und näherte sich mit 88,44 Prozentpunkten der magischen 90,0-Grenze in einer Kür, Isabell Werth und Weihegold wurden mit 87,24 bewertet. Werth ist bereits für das Finale als Pokalverteidigerin qualifiziert, Jessica von Bredow-Werndl und Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) übernahmen nach drei Qualifikations-Prüfugen die Spitze mit je 48 Zählern, Dritte ist Helen Langehanenberg (Billerbeck), die bisher 45 Zähler aufweist. (Foto: Kalle Frieler)