…in „Blick“ (Schweiz): „Höher, schneller, weiter – und sturer. Es macht derzeit den Eindruck, als ob das olympische Motto angepasst werden müsste. Während der Sportkalender weltweit zusammenbricht, will das Internationale Olympische Komitee IOC eisern am Olympia-Termin für die Spiele in Tokio festhalten. Das IOC bekräftigt seinen Willen, die Sommerspiele vom 24. Juli bis 9. August in der japanischen Metropole durchzuführen.“