…von Martin Richenhagen über US-Präsident Trump in der Coronavirus-Pandemie: „Donald Trump hat vollkommen versagt. …Er lässt sich nicht beraten, schaut stattdessen sehr intensiv Fernsehen, strickt sich daraus dann eine Meinung zurecht und schießt sie in die Welt. Dieser Ansatz ist für Krisenmanagement ungeeignet“ (Martin Richenhagen, 67, Vorstandsvorsitzender des AGCO-Weltkonzerns mit 25.000 Mitarbeitern und neun Milliarden US-Dollar-Jahresumsatz, Wohnsitz in Duluth/ Atlanta, in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 14.Mai 2020).