Warendorf. Die deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) wird bei der Generalversammlung Anfang Juli in Fulda einen neuen Präsidenten erhalten, Breido Graf zu Rantzau tritt nicht mehr an. Der amtierende FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau wird bei der FN-Mitgliederversammlung im Juli 2021 nach 16 Jahren im Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Dies teilte der 71-Jährige offiziell dem Präsidium sowie den Mitglieds- und Anschlussverbänden der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mit. Zugleich stellte er zusammen mit dem Präsidialausschuss einen Kandidaten für seine Nachfolge vor: Hans-Joachim Erbel. Hans-Joachim Erbel (61) war 20 Jahre lang Geschäftsführer der Reed Exhibitions Deutschland GmbH. Das Unternehmen ist unter anderem Veranstalter der Weltmesse des Pferdesports EQUITANA in Essen. Der gebürtige Baden-Württemberger lebt in Solingen und ist derzeit im Vorstand des FAMA, dem Fachverband Messen und Ausstellungen in Deutschland, tätig. Breido Graf zu Rantzau (Breitenburg) ist seit 2005 FN-Präsident. Die aktuelle Legislaturperiode endet 2021. Die turnusgemäßen Wahlen des Verbandspräsidenten und der Mitglieder verschiedener Verbandsgremien finden im Rahmen der FN-Mitgliederversammlung am 6./7. Juli 2021 in Fulda statt. Deutsche Reiter-Präsidenten Die Deutsche Reiterliche Vereinigung e. V. ist der Dachverband von Züchtern, Reitern, Fahrern und Voltigierern unter der Bezeichnung Fédération Équestre Nationale (FN). Die FN wurde 1905 in Berlin als Verband deutscher Halbblutzüchter gegründet mit heutigem Sitz in Warendorf. Die deutsche FN ist die größte Pferdesportvereinigung der Welt und Mitglied der Weltorganisation Federation Equestre Internationale (FEI) sowie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Dr. Wilhelm Schroeder-Poggelow 1905 – 1919 Edwin Graf von Henckel-Dommersmarck 1910 – 1923 Eberhard von Zitzewitz-Weedern 1923 – 1932 General der Kavallerie Max von Poseck 1933 – 1941 Wilhelm Hansen 1950 – 1968 Dieter Graf Landsberg-Velen 1968 – 2001 Jürgen Thumann 2001 – 2005 Breido Graf zu Rantzau ab 2005