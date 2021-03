Argenbühl. Das Herpesvirus bei Pferden greift weiter um sich wie die Corona-Pandemie bei Menschen – inzwischen wird auch ein Fall in Florida/ USA gemeldet. Im Sinne einer sachlichen Info übermittelte dazu Veterinär Dr. Peter Cronau folgenden Text: 1. Ein univalenter Impfstoff gegen EHV-1 und EHV-4 ist zur Zeit ausverkauft (europaweit) - Möglicherweise wird er ab April wieder zur Verfügung stehen 2. Da wir uns in einer aktiven Infektionslage befinden, ist eine zeitnahe Impfung nicht anzuraten, weil man möglicherweise in die Inkubationszeit hinein impft, was einen Erkrankungsverlauf potenzieren würde. 3. Grundsätzlich ist eine immunisierende Wirkung des Impfstoffs erreichbar. Impfungen sollten mit Grundimmunisierung und Wiederholungsimpfung in 4 8 Wochen durchgeführt werden. In Krisengebieten sollten erneute Wiederholungsimpfungen schneller als die übliche halbjährliche Nachimpfung durchgeführt werden. Es ist sinnvoll, einen gesamten Bestand zum gleichen Zeitpunkt zu impfen, damit eine zirkulierende Virusmenge reduziert wird. Man rechnet mit einer sogenannten Herdenimmunität, wenn 80% eines Bestandes über die relevanten Antikörper verfügt. Antikörpertiter können in den Fachlabors untersucht werden. Geimpfte Pferde können theoretisch erkranken, zeigen jedoch allenfalls einen milderen Krankheitsverlauf.