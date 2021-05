Cantonnier von Canto war zweitteuerstes Pferd mit 18.500 € (Foto: Kube) Marbach. Auf der erstmals durchgeführte Online-Auktion des Haupt- und Landgestüts Marbach wurden die angebotenen 16 Pferde für durchschnittlich 13.038 Euro veräußert, der Höchstpreis lag bei 27.750 €, der Gesamterlös bei 208.600 €. Spannend blieb es bis zum Schluss: Zum ersten Mal hat die Gestütsauktion des Haupt- und Landgestüts Marbach online stattgefunden und ein gutes Ergebnis erzielt. Unter Aufsicht von Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck und Verkaufsleiter Hendrik Schulze Rückamp begann am 01. Mai um 18 Uhr das Ausbieten („Bid-Up“) auf der Internetseite www.marbach.hsr-auktion.de. Über 200 Interessenten waren registriert, 69 Bieter gaben insgesamt 232 Gebote auf die 16 im Angebot stehenden Pferde ab, darunter auch Bieter aus Kanada, der Schweiz, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Netto-Verkaufspreise der überwiegend dreijährigen Pferde lagen zwischen 8.300 und 27.750 Euro, der Netto-Durchschnittspreis der verkauften Pferde betrug 13.038 Euro. Zwei Pferde wurden in die Schweiz verkauft. Die Auktionsspitze, der vierjährige typvolle Schimmelwallach Captain Zinnow v. Captain Olympic aus dem Besitz des Landgestüts Redefin, wechselte für 27.750 Euro den Besitzer. Zweitteuerstes Pferd war der erst dreijährige Cantonnier v. Canto, der als Fohlen aus dem bewährten Züchterhaus Bauhofer in die Marbacher Fohlenaufzucht gelangt war. Er erhielt den Zuschlag für 18.500 Euro. Die Katalognummer 1 Alamo v. Acajou aus der Zucht und dem Besitz von Helmut Brand war den neuen Besitzern 15.000 Euro wert. Der bewegungsstarke dreijährige Trakehner Phoshor/T., ein Sohn des Eliteanwärters Helium/T., bleibt auf der schwäbischen Alb. Er wird noch einen Sommer auf Marbacher Weiden verbringen und dann weiter sportlich gefördert. Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis: „In der Ausnahmesituation der Corona-Pandemie mussten wir auch in diesem Jahr von der normalen Auktion in der großen Reithalle abweichen und uns mit der Onlineauktion auf absolutes Neuland begeben. Unser Team hat sich nicht entmutigen lassen und ein gutes Ergebnis erzielt. Wir danken allen Interessenten und Käufern für ihr Vertrauen und wünschen Freude und Erfolg mit ihren Pferden“.