Empfang für die belgischen Medaillengewinner der Olympischen Sommerspiele in Tokio durch das Königspaar im königlichen Palast in Brüssel Brüssel. Belgiens Springreiter-Equipe wurde zusammen mit weiteren Medaillengewinnern von Tokio im Palast in Brüssel vom Königspaar Mathilde und Philippe zu einer Audienz empfangen worden. Belgiens Königspaar Philippe (61) und Mathilde (48) empfimngen im königlichen Palast in Brüssel die Medaillengewinner des Landes der Olympischen Sommerspiele in Tokio mit ihren Betreuern und Trainern. Der König unterhielt sich auch länger mit Springreiter-Coach Peter Weinberg (68), dessen Equipe in der japanischen Hauptstadt Bronze gewann im der Besetzung Pieter Devos auf Claire Z, Jerome Guery auf Quel Homme de Hus und Gregory Wathelet auf Nevados hinter den siegreichen Schweden und der US-Mannschaft. Belgiens König Philippe in angeregtem Gespräch mit Belgiens Springreiter-Coach Peter Weinberg (Fotos: privat) Peter Weinberg (Herzogenrath), der im Januar 2017 den Job des Nationalcoaches von Belgien übernahm, für Deutschland 25-mal in einem Preis der Nationen geritten war, der in der Military seine Karriere begonnen hatte und mit der Mannschaft 1970 Europameister geworden war, sagte hinterher: „ Der König zeigte sich sehr interessiert am Reitsport.“ Er habe auch gesagt, die Belgier liebten diesen Sport und angefügt, dass ja Belgien auch in der Zucht einen Namen habe.