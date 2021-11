Goch. Die mit Publikum vorbereitete 16. Auktion von Springpferden bei Holger Hetzel in Goch am kommenden Mittwoch (24. November) muss wegen der Corona-Pandemie unter strengen Regeln abgehalten werden. Dazu der Hinweis des Organisationsteams: Liebe Gäste, bei unserer 16. Springpferdeauktion, die nächsten Mittwoch, dem 24. November 2021, stattfindet, möchten wir mit Ihnen einen Abend voller Freude und Emotionen in wunderbarer Atmosphäre zelebrieren. Dabei steht für uns Unbeschwertheit und Sicherheit an oberster Stelle. Zur persönlichen Sicherheit aller Beteiligten haben wir uns freiwillig dazu entschieden, die Veranstaltung im Rahmen einer „3-G-Plus“ Regelung durchzuführen. Das bedeutet: Jeder Anwesende muss bitte ein tagesaktuelles negatives Covid-19-Schnelltest-Ergebnis vorlegen. Es erfolgt kein Einlass ohne einen tagesaktuellen (negativen) Schnelltest. Selbstverständlich haben wir für Sie am Veranstaltungstag ein kostenloses „Drive-In Testzentrum“ eingerichtet, wo Sie noch im Auto getestet werden. Um jedoch ggf. Wartezeiten zu verhindern, wäre es dennoch vorteilhaft, wenn Sie bei Anfahrt bereits ein tagesaktuelles (negatives) Testergebnis vorlegen könnten. Bitte bringen Sie unbedingt Ihren Personalausweis mit. Zu unser aller Wohl und in unserem Interesse werden die Eingänge entsprechend streng kontrolliert. Wir bitten vielmals um Verständnis und werden alles tun, damit diese Vorgehensweise keine allzu großen Umstände für Sie bedeutet. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend voller Feuerwerke und wünschen Ihnen eine gute Anreise nach Goch. Viele Grüße Team HH