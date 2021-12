Ankum. Wegen der weiteren Bedrohung durch verschiedene Mutanten der Corona-Pandemie mussten auch im Hinblick auf die kommende PSI-Auktion in Ankum (11.Dezember) für die Präsentation am 4. Dezember Vorkehrungen getroffen werden. Aufgrund der aktuell steigenden Corona-Infektionen ist die Anzahl der Sitzplätze extrem begrenzt. Ein Besuch der Vorführung in Ankum am 4. Dezember ist ausschließlich nach vorheriger, persönlicher Anmeldung bei unseren Verkaufsberater/innen möglich. Telefonnummern finden Sie nachfolgend. Vor Ort gilt die 2G Plus-Regel, d.h. es dürfen ausschließlich Personen in die Veranstaltungshalle, die nachweislich geimpft oder genesen sind und die zudem einen tagesaktuellen negativen Corona-Test plus Lichtbildausweis vorweisen können. Darüber hinaus gelten die zum Zeitpunkt der Präsentation gültigen Corona-Bestimmungen. Online dabei sein: Livestream auf psi-auktion.de Am Samstagnachmittag, den 4. Dezember 2021, möchten wir Ihnen die diesjährige Kollektion der P.S.I. Dressurpferde im P.S.I. Auktionszentrum in Ankum präsentieren. Ab 18:00 Uhr (CET) werden die herausragenden Nachwuchspferde von unserem kompetenten Bereiter-Team unter dem Sattel gezeigt. Die Präsentation wird auch als Livestream auf unserer Homepage zu sehen sein. In der Vorführung können Sie sich einen aktuellen Eindruck von Ihren Favoriten machen, die Videoaufnahmen von August vergleichen und die Fortschritte im Training bewundern. Wie gewohnt stehen wir Ihnen bei der Auswahl Ihres perfekten Sportpartners auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Kontaktieren Sie unser Sales Team gerne telefonisch, per WhatsApp, FaceTime oder Skype und lassen Sie sich Ihren Wunschkandidaten vorstellen. Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihr Interesse, Ihre Paul Schockemöhle & Ulli Kasselmann und das P.S.I. Auktionsteam