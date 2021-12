Ankum. Die 42. PSI-Auktion in Ankum in rerinen Zahlen: Die 42. Auktion von hochqualifizierten Spring- und Dressurpferden des Versteigerungs-Teams Paul Schockemöhle (Springen) und Ulli Kasselmann (Dressur) in Ankum vor einigen Tagen brachte einen Gesamterlös von 19.538.000 Euro. Für die Springstute Londina PS legte ein Genfer Financier 1.950.000 an- Spitzenpreis der PSI. Anbei die einzelnen Pferde und die erzielten Preise:

1. 27. Talaro PS 210.000

2. 5. Fashion Prinz 750.000

3. 38. Londina PS 1.950.000

4. 23. Fürst Bayram 1.700.000

5. 31. Lord Stalou PS 250.000

6. 25. Fabuleus Coeur 600.000

7. 50 Conbalthago PS 610.000

8. 22. Deltana 480.000

9. 28. Chacco's Lawito PS 370.000

10. 7 Vichess 480.000

11. 47. Pixel van't Kattenheye 310.000

12. 16 Fausto 480.000

13. 44. Chakkalou PS 422.000

14. 1 Global Power 480.000

15. 39. Chatadel PS 350.000

16. 10. Zauberin 560.000

17. 45. Casapettit PS 800.000

18. 4. Real Black 320.000

19. 37. Chacoon's Fly PS 250.000

20. 19. Vioretta 240.000

21. 41. Casallbertin PS 300.000

22. 20. Frescobaldi 310.000

23. 33. Corolando 270.000

24. 9. Fisandra 140.000

25. 46. London's Contoet PS 340.000

26. 13. Toto Django 150.000

27. 48. Chacco's Clou PS 800.000

28. 14. Dalwhinnie 215.000

29. 36. Kandrovaro PS 600.000

30. 17. Diamor 110.000

31. 29. Beach Boy 365.000

32. 21. Fürstin Zonia 175.000

33. 26. Messthago PS 235.000

34. 11. Forró 430.000

35. 34. Coconut Dream 330.000

36. 2. Total Taget 230.000

37. 35. Cordani PS 260.000

38. 3. Visionär 125.000

39. 30. Diatendra Blue PS 160.000

40. 24. Fort Lauderdale 520.000

41. 32. Diastarna PS 480.000

42. 8. Heineken 106.000

43. 42. Diatano PS 290.000

44. 18. Giro d'Onore 105.000

45. 40. Baloudarco PS 300.000

46. 12. Fair Lady 85.000

47. 43. Clear Heart 260.000

48. 15. Veltins 80.000

49. 49. Action Launcher PS 155.000 Gesamterlös: 19.538.000 Euro Gesamt Dressurpferd: 8.871.000 Gesamt Springpferde: 10.667.000 „Schnitt“ Dressurpferde: 369.625 „Schnitt“ Springpferde: 426.680