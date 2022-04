Hagen a.T.W. Nur noch wenige Tage bis zum Auftakt „Horses and Dreams“ als Beginn der schönsten internationalen Reitsportveranstaltungen von Deutschland in Hagen am Teutoburger Wald auf dem Kasselmannhof (20. bis 24. April). Endlich wieder ohne Corona-Regeln – Tickets jetzt sichern… Es ist an der Zeit, sich Eintrittskarten für das schönste Reitsport-Festival des Frühjahrs 2022 zu sichern, Horses & Dreams meets Canada findet vom 20. bis 24. April 2022 auf dem Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. statt, der Ticketverkauf läuft seit dieser Woche auf dem Online-Portal Ticketmaster. An fünf ereignisreichen Turniertagen wird Besuchern ein buntes Programm aus Spring- und Dressursport, Shopping und Unterhaltung geboten. Seit dem 3. April sind auch viele der Corona-Regelungen in Niedersachsen entfallen, und die Veranstalter freuen sich, das beliebte Event nun sogar ganz ohne Einschränkungen halten zu können. Francois Kasselmann spricht seine Erleichterung aus: „Es erfüllt uns mit großer Vorfreude, wenn internationale Reiter beschreiben, wie sehr sie sich auf Horses & Dreams freuen. Unser Team arbeitet hart daran, beste Vorraussetzungen für Teilnehmer und Zuschauer vorzubereiten. Dazu gehört auch, dass wir jetzt mehr Veranstaltungssicherheit und Freiheiten garantieren können. Das wird das Gesamterlebnis und den Event-Besuch noch unheimlich steigern.” Die Veranstalter stellen es Menschen frei, weiterhin eine Maske auf dem Veranstaltungsgelände zu tragen, wenn sie es bevorzugen. Besucher werden gebeten eine ausreichende Hygiene zu beachten und wenn möglich, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Auf dem ganzen Gelände werden unsere Zuschauer den Sport aus nächster Nähe genießen können. Die besten Reiter und Pferde aus der ganzen Welt werden im Springstadion und auf dem Dressurplatz Weltklasseniveau garantieren. Dazu zeigen junge Amateure ihr Talent in mehreren nationalen Prüfungen. Eine Lifestyle-Ausstellung komplett mit kanadischem Dorf und Kinderland, sowie ein Showabend runden das vielseitige Angebot ab. Eine tolle Aussicht auf das Geschehen gibt es auch in den komfortablen VIP-Bereichen: Dressurfans geniessen gute Gesellschaft und tollen Sport bequem von einem eigenen, privaten Tisch in der V.I.P. LOGE DRESSUR, Springfans fiebern mit bei den schnellsten Runden im Stechen aus der neuen V.I.P. LOGE SÜD oder der Vogelperspektive der V.I.P. SKY LOUNGE. Alle Einrichtungen bieten Platz zum Entspannen und den Genuss feiner Gastronomie. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Kauf von Eintrittskarten finden Sie auf der Website. ERLEBEN SIE HORSES & DREAMS MEETS CANADA Sport, Lifestyle, Adrenalin, Leidenschaft, Teamgeist und große Spannung. Horses & Dreams meets Canada (20. - 24. April 2022) auf dem Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. versprechen ein spektakuläres Ereignis zu werden. Die Eintrittskarten sind ab sofort hier erhältlich. Weitere Infos gibt es dazu auf unserer Webseite, horses-and-dreams.de oder den sozialen Medien.