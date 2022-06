Züchter wurden nicht aufgeführt, deshalb hier zum Beispiel der Name der Züchterin des Warendorfer Landbeschälers A La Carte NRW, der Marcus Ehning zu Meisterschafts-Bronze in Balve trug: Jenny Ekkel/ Niederlande. (Foto: Thomas Hartwig) Milte. Es gibt wohl inzwischen Veranstalter, die tun sich nicht schwer damit, auf den Listen mit den Startern und den Ergebnissen die Namen der Pferde, der Reiter, Alter, Geschlecht, Abstammung und Besitzer usw. zu nennen, aber die Namen der Züchter einfach weglassen. So jetzt auch in Balve bei den deutschen Meisterschaften in Dressur und Springen. Auch auf der Internet-Seite des Veranstalters waren lediglich die Pferdebesitzer aufgeführt, obwohl die Daten zu den Züchtern im Nennungs- und Meldestellensystem komplett vorhanden waren. Wer sich die Ergebnisse von Balve nicht auf der Seite des Veranstalters, sondern bei einem anderen Internet-Anbieters wie etwa www.equi-score.de ansah, konnte sich davon überzeugen. Des Rätsels Lösung: Das für den Groß-Sponsor Longines tätige Unternehmen Hippo Data aus dem baden-württembergischen Salach, das die Ergebnis-Darstellung im Internet für Balve leistet, führt in seinem System nur Besitzer, aber keine Züchter auf. Das gleiche Problem hatte bereits im vergangenen Jahr beim CHIO in Aachen für große Verärgerung bei Züchtern und Zuchtinteressierten gesorgt. Die Nicht-Angabe der Züchter, obwohl ihre Daten vorhanden sind, ist durchaus auch als bewusste Missachtung aller jener zu deuten, die mit Passion und Leidenschaft jene Pferde hervorbringen, die es auf den Turnieren zu bewundern gilt. Hier ist auch die FN gefragt, Veranstalter wie Online-Anbieter mal darauf energisch hinzuweisen. Dem Organisator von Balve sei gesagt: Wer sein Turnier offiziell mit dem Motto „Zukunft braucht Herkunft“ bewirbt, sollte auch an die Herkunft der Pferde denken...