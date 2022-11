Breitenburg. Die Trauerfeier für den früheren Reiter-Präsidenten Breido Graf zu Rantzau findet am kommenden Montag, 21. November 2022, ab 13.00 Uhr, in der Schlosskapelle zu Breitenburg statt, die Beisetzung erfolgt am Abend im engsten Familienkreis. Eventuell zugedachte Spenden erbitten wir für die Förderung vom Behinderten-Reitsport innerhalb der von Breido mit ins Leben gerufenen "Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport" Deutsche Bank AG, IBAN: DE10 4007 0030 0026 1545 00, BIC: DEUTDE3B400, Kennwrt: Breido Graf zu Rantzau.