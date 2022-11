Goch. Am 30. November öffnet sich zum 17. Mal der Vorhang zur Internationalen Springpferde-Auktion mit und von Holger Hetzel in Goch in seinem Reitsportzentrum. In einem Interview mit Clipmyhorse gibt er Auskunft zu den 20 angebotenen Pferden. Wenn am Abend des 30. November Holger Hetzel in seinem Reitsportzentrum in Goch die 17. Internationale Springpferdeauktion eröffnet, stehen 20 recht außergewöhnliche Springpferde vom Fünfjährigen bis zum Jumper mit internationalen Grand Prix-Erfolgen im Blickpunkt. Viele interessante Informationen zu den Pferden gibt der 32-malige Nationen-Preis-Starter zusätzlich in einem Interview bei Clipmyhorse mit Moderator Henner Hoeschen, Hetzel verrät dabei, nach welchen Kriterien er und sein Team die Pferde aussuchen und was sie so besonders macht. Viel Wert legt Hetzel dabei auf die korrekte Ausbildung der Pferde sowie die Information, welches Pferd für welchen Reiter besonders geeignet sei. Das Interview ist unter folgenden Links abrufbar: https://www.holger-hetzel.de/ein-tv-interview-ueber-die-auktionspferde oder https://www.youtube.com/watch?v=GX_K2nyie-E Die gesamte Kollektion der 20 Spitzennachwuchstalente ist einsehbar unter: https://www.holger-hetzel.de/auktionskollektion-2022. Nach Absprache ist ein Ausprobieren der Pferde jederzeit möglich.