Riad. Wenige Stunden nach Erreichen des dritten Platzes in der zweiten Konkurrenz des Finals um den Springreiter-Weltcup in Riad ist der Wallach Chromatic der US-Amerikanerin Jill Humphrey eingegangen. Wie von Vertretern der US-Equipe verlautet, sei der 13 Jahre alte Rappe in seiner Box plötzlich zusammengebrochen, Wiederbelebungsversuche der Veterinäre seien erfolglos geblieben. Dem Pferd wurden Blutproben zu Untersuchungen entnommen, außerdem wurde eine Obduktion angeordnet. Von Jill Humphrey (41) liegt bisher keine Stellungnahme vor.