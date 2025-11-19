Goch. Dem guten Ruf ging erstklassige Arbeit voraus - die 20. Springpferdeauktion Holger Hetzel im rheinischen Goch am 26. November sorgt bei Kunden und Kundinnen aus der ganzen Welt im Vorfeld bereits für Aufmerksamkeit. Das Interesse ist riesig an der 20. Auktion für junge Springpferde am 26. November auf der Anlage von Holger Htezel in Goch. Die 21 Pferde der Auktionskollektion dürfen bereits seit Oktober ausprobiert werden. Deutlich ist schon jetzt: Viel oder fast alles hat viel mit dem Format der Versteigerung, dem guten Ruf und den Auktionspferden selbst zu tun. Am Sonntag, 23. November werden die Auktionspferde im Rahmen eines Brunches in der Halle präsentiert und können ausprobiert werden. Interessenten sind herzlich Willkommen. Zukunft erkennen Aus den Hetzel-Ställen in Goch sind in den vergangenen Jahren etliche sehr gute Springpferde an neue Besitzer verkauft worden. Das vermutlich prominenteste ehemalige Auktionspferd ist Beauville Z N.O.P. - belgischer Wallach und Sportpartner des Niederländers Maikel van der Vleuten. Im Jahr 2016 zählte Beauville Z,damals unter dem Namen „Stay with Me“ zum Auktionslot der Springpferdeauktion von Holger Hetzel und war für 110.000 Euro nach Spanien an Marta Ortega verkauft worden, die ihn später in Beritt des Niederländers gab. Jetzt ist Beauville Z zweimaliger Olympia-Medaillengewinner (Bronze 2021 Tokio und 2024 Paris) und Nations-Cup-Finalsieger (Barcelona). Incanto VDL war 2022 Teil der Auktionskollektion und ist mit dem brasilianischen Top-Reiter Yuri Mansur inzwischen international auf 1,60-Meter-Niveau erfolgreich. Springreiter Maurice Tebbel hat gleich zwei ehemalige Auktionspferde aus der Kollektion 2023 unter dem Sattel: Supreme EP und Crazy EP - beide begeistern in internationalen Youngster-Touren mit Siegen und Platzierungen. Die Liste der Beispiele ist lang und sorgt für stetig wachsendes Vertrauen in die Qualität und die Beratung bei der Springpferdeauktion Holger Hetzel (66). Immer geht es auch darum, die passenden Menschen und Pferde zusammenzubringen. Der Service endet nicht nach der Auktion, sondern umfasst auf Wunsch auch Transportorganisation, Unterstützung bei der Wahl der Ausbilder, Training, Turnierbegleitung bis hin zum Management. Allerbeste Unterhaltung trifft allerbeste Pferde Die 20. Springpferdeauktion ist ein Ereignis mit Dinner, atemberaubender Show, mit Witz, Charme und außergewöhnlicher Atmosphäre - ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Ereignis, aber auch ein Treffen von Freunden seit Jahren. Ab 18 Uhr beginnt der Auktionsabend, ab 21 Uhr kommen die 21 Auktionspferde zur Versteigerung - All das auf der Anlage Hetzel. Kollektion, Auktionsbedingungen, Zeitplan, Leitfaden der Hybridauktion, Service, Ansprechpartner, ist direkt auf der website https://www.holger-hetzel.de/springpferdeauktion übersichtlich und in deutsch und englisch zu finden.